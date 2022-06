La Escola de Movemento de Vilalba regresa del Mundial de Danza con dos oros

La Escola de Movemento de Vilalba regresó del Mundial de Danza, celebrado en San Sebastián, con dos medallas de oro bajo el brazo después de concurrir en la competición con cuatro coreografías.

'Terra' y 'Maxia' lograron hacerse con la victoria, la primera en el apartado Mini National Dance y la segunda, en Mini Acro Dance; mientras que 'A roda da vida' consiguió un meritorio quinto puesto en la categoría Children National Dance y la coreografía 'I Am' se ubicó en la sexta posición en Mini Lyrical Dance. Además, 'Terra' fue elegida como "unha das imaxes máis fermosas do día", apuntó la coordinadora de Movemento, Noelia Blanco.

Las 40 integrantes de la delegación vilalbesa, que participó el pasado día 24 en los actos de inauguración del certamen internacional -termina el próximo 2 de julio-, partió el lunes de la ciudad vasca en dirección a la capital chairega con "un subidón enorme", en palabras de Blanco, después de firmar una exitosa actuación junto a centenares de participantes llegados de todo el mundo.

"Despois de dous anos participando no mundial de forma online, nunca vin as nenas tan emocionadas. Falaban inglés con todo o mundo. Tiñan moitísimas ganas de compartir, de facer amizade, de contacto con outra xente", añadió Blanco, quien cuenta entre risas que "fixemos pegatinas para entregar a outros equipos nas que figuraban as nosas redes sociais, e xa empezan a chegar solicitudes de amizade".

La Escola de Movemento participa desde 2017 en el Mundial de Danza, cuando había conseguido clasificar dos coreografías. En esta ocasión acudían con 24 y clasificaron doce, pero fueron cuatro las que reunieron todos los requisitos.

"Agora toca descansar, que xa está aquí o verán, e cargar pilas para o vindeiro curso", adelantó la docente de la escuela vilalbesa, que este año contó con 120 alumnos en sus filas.