Mostra de Instrumentos de Pardiñas: tres décadas de amor á música tradicional

"Cando comezamos coa primeira mostra, non eramos moi conscientes do que estabamos montando nin do que significou para o mundo da construción dos instrumentos". Quen fala é Xaneco Tubío, por aquel entón pouco máis ca un raparigo de Outeiro de Rei que estaba a comezar niso da artesanía dos instrumentos. Mais tiña claro que as poucas persoas que eran no sector precisaban dun punto de encontro para compartir as súas cousas —técnicas, avances, problemáticas, coñecementos...— entre eles e co mundo.

Lémbrao no documental Labrando músicas, peza audiovisual que repasa a historia da Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, aquela xuntanza que se facía realidade aló polo 1994 grazas ao empurre de Xaneco, hoxe presidente da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos (AGG) —organizadora da cita—, e doutra ducia de artesáns e que os días 5 e 6 acadará a súa trixésima edición no marco incomparable do Festival de Pardiñas, sempre co apoio da asociación cultural Xermolos.

Primeira mostra de instrumentos. XERMOLOS AGG

Para deixar testemuña dos pasos dados nesta longa andaina, Alejandro Gándara (dirección, montaxe e produción), unha vez máis xunto a Olaia Tubío (produción), e con Manu Lucas (director de fotografía) e Gloria Tavares (son), asina este documental de 25 minutos que quere ser un "arquivo visual" do feito ata o momento.

"É un resumo de 30 anos e incluso un pouco máis, porque colle intervencións de Seivane —o patriarca Xosé, pregoeiro nas orixes— e de Ferreirós —Pepe, de Milladoiro, que achega a perspectiva dos músicos— dende mediados do século XX do artesanado da música tradicional", precisa Alejandro sobre a peza que fai memoria dun encontro que non tiña referentes na Península e que foi unha sorte de "catalizador para que hoxe a artesanía sexa punteira a nivel nacional". Entrevistas e imaxes de arquivo contan unha historia que, como di Alejandro, vai moito máis alá da construción e fala tamén da recuperación da música tradicional.

"Cando pensamos nas artesanías ancestrais galegas, sempre pensamos na cerámica, nos canteiros, pero nunca están os artesáns de instrumentos, cando a música, despois do idioma, é a grande obra colectiva de todas as culturas", asegura Xaneco no tráiler do documental. El, Oli Xiráldez e Xermán Arias son os encargados de pórlle voz a un relato que fala de traballo duro, de ilusión, de visibilización e de unión.

"A construción de instrumentos agora mesmo en Galicia é un suceso inédito, non pasa na Península Ibérica, e de seguro que en media Europa, o que está pasando aquí", di Oli. "Hoxe os construtores de aquí de Galicia somos un referente en toda Europa na construción de instrumentos e evidentemente ter unha cita anual ineludible para iso para min é clave", engade Xermán.

Xermán Arias, nunha imaxe do documental. LABRANDO MÚSICAS

O luthier sarriao acababa de pór en marcha o seu obradoiro cando soubo da mostra. E alá foi, de visita, só para ver, sen posto nin instrumentos: "Foi unha sensación realmente fantástica", lembra dese primeiro instante que se convertiría en rutina "ineludible". "É o único evento que marco no calendario dende principios de ano, só perdín unha edición por causas maiores", confesa.

E por elo, son infindos os momentos que atesoura nese «espazo totalmente necesario» ao longo destas tres décadas, moitos ligados ao persoal, ás propias emocións, pero outros moitos tamén ao laboral, ao propio e ao alleo. Xermán ve a artesanía de intrumentos galega "na vangarda", e cre que boa parte da culpa disto tena este lonxevo encontro que discorre ao pé do balneario: "Hoxe somos moitísimos máis e para min a mostra de Pardiñas realmente está consolidada coma a máis importante da Península", di en Labrando músicas.

Da importancia da "colectividade" por riba de calquera tipo de "ompetencia" dá conta Oli, a cuxa veterana voz se unen as das novas xeracións que veñen sumar, coma Julia Marín (Artesanía JMR), e a inclusión doutros espazos, capítulo no que a mostra tamén foi pioneira, coma os obradoiros de baile, feito que repasa no documental o mestre Gustavo Couto.

A bo seguro que a estas cuestións que profundizan na significación da Mostra de Instrumentos de Música Tradicional aludirá ante máis dunha trintena de artesáns o pregoeiro, que nesta edición tan significada non podía ser outro que Xaneco. Falará o sábado ás 17.00 horas como parte dun amplo programa que inclúe concertos de Xirolarrua (13.00 horas) e de Brincadeira (19.30) o sábado, e de Cançons de Festa Major (13.00) e dos Carunchos (18.00) o domingo. Haberá tamén obradoiros de txalaparta (día 5, 18.00), de xogos bailados (día 6, 12.00), de baile (día 6, 17.00) ou de palletas.

Baile no recinto da Mostra de Instrumentos. AEP

E todo arroupado polo XLIV Festival de Pardiñas. Confesaba Alejandro Gándara que levara unha sorpresa ao descubrir que as dúas citas tiñan organizacións separadas. E non é tan rara a confusión, pois nestes 30 anos xerouse unha simbiose na que a xuntanza de artesáns da música tradicional se converteu no "corazón" desa gran Feira e Festa da Música e da Arte.

Asegúrao o coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, outra voz que non podía faltar en Labrando músicas. "Sen eles, Pardiñas estaría máis baleiro, o seu espírito sería máis floxo, así temos máis coraxe e máis valentía", di, cualificando de "agasallo" a chegada dos facedores de sons a Pardiñas, o que favoreceu "dar a coñecer os instrumentos como un elemento fundamental da nosa cultura".

Xaneco Tubío e Oli Xiráldez, no documental. LABRANDO MÚSICAS

"Celebrar os 30 anos significa seguir soñando e medrando cun futuro máis prometedor", apunta Alfonso, a quen lle abondan tres palabras para definir o espírito de hoxe e sempre da Mostra de Instrumentos de Música Tradicional de Pardiñas: "Divertimento, aprendizaxe e investigación".

Artesáns 2023

Adrián Pereiro Cambre Luthier de corda frotada, violín, viola e violonchelo.

Alberto Pires Pontesampaio Gaitas.

Alfonso García-Oliva Navajeda, Cantabria Instrumentos musicais históricos e tradicionais.

Aragón y Parrado Guadarrama, Madrid Gaita irlandesa e Uilleann pipe.

Artesanía JMR O Pino Percusión e accesorios musicais.

Che Vázquez (Brión) Birimbaos, trompas, frautas e instrumentos tradicionais.

DJB e Filla Soutomaior Corda.

Earan Pontevedra Luthier.

Fernando Meireles Coímbra, Portugal Corda portuguesa e zanfonas.

Ferreiros de Mazonovo Santa Eulalia de Oscos Birimbaos e instrumentos de metal tradicionais.

Iago Salgado Teo Instrumentos tradicionais.

Jaime Pena As Pontes. Artesán palleteiro.

Jordi Aixalà Basora Tarragona Artesà d’instruments de música tradicional de Catalunya.

José Catoira A Coruña Luthier.

Kepa Rubio Álava Luthier.

Lorena Reinaldo Soutomaior Corda.

Luís Martíns (Soutomaior) Arpas.

Manels Percusión Ordes Percusión tradicional.

Nebra Porto do Son Gaitas e zanfonas.

O Reberete San Cristovo de Cea Vento e percusión tradicional.

Obradoiro Barciela Carballal, Vigo Gaitas.

Ocarinas Paparolo Santiago Fabricación artesanal de ocarinas e asubíos.

Oli Xiráldez Calo, Teo Gaitas e requintas.

Pablo Sánchez Otero A Coruña Guitarras e outros instrumentos de corda pulsada.

Queima Redondela Instrumentos tradicionais de vento e percusión.

Serán Luthier Ferrol Zanfonas.

Suso Gestal Abellá Vento.

Tunhas Ames Percusión.

Txun-Txun Euskal Herria Instrumentos na música tradicional vasca.

V. Martín González Vilaboa Construción e restauración de instrumentos de corda.

Xaneco Outeiro de Rei Percusión e zanfonas.

Xermán Arias Sarria Luthería e zanfonas.