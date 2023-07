A Mostra de Instrumentos cumpre 30 anos como punto de encontro en Pardiñas

O Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, acolleu este venres a presentación da 30ª Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, que a Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos (AGG) organiza no marco do Festival de Pardiñas e que leva tres décadas a servir de "punto de encontro entre os artesáns e os músicos", tal e como destacou o presidente da AGG, Xaneco Tubío, que este ano tamén exercerá de pregoeiro da cita.

"A mostra creou unha dinámica entre os diferentes obradoiros de colectividade e colaboración, non de competencia", incidía tamén Xaneco nun acto no que estivo acompañado por outros dous integrantes da directiva, Xosé Tunhas e Oli Xiráldez, quen facía fincapé en que "a construción de instrumentos en Galicia agora mesmo é un suceso inédito".

"Hoxe os construtores galegos somos un referente en Europa, e ter unha cita anual coma a mostra sen dúbida é un estímulo e un impulso para o gremio", engadía Xiráldez sobre un evento que congregará a máis de 30 artesáns (a maioría repetidores, pero tamén hai novas incorporacións) chegados non só de toda Galicia, senón tamén doutros puntos de España e de Portugal.

Nesta edición mantense a esencia da programación, con exposicións, obradoiros e concertos, pero amplíase a programación co 30º aniversario, polo que tamén se lanza o documental Labrando músicas, cuxo trailer se pode ver xa nas redes e na canle de Youtube da AGG, onde tamén estará dispoñible a obra dentro duns días.

Olaia Tubío e Alejandro Gándara, de Punto e Volta, son os responsables desta peza audiovisual que repasa, a través de imaxes ou de entrevistas con protagonistas directos deste encontro da música tradicional, as tres décadas de historia dunha mostra de instrumentos da música tradicional que, como lembraba Alfonso Blanco, coordinador da asociación Xermolos (organizadora do Festival de Pardiñas), "no seu momento foi a primeira da península".

"A mostra é hoxe en día o corazón, a alma do Festival de Pardiñas, a súa incorporación foi un agasallo", engadía Blanco Torrado nunha presentación na que tamén estivo a presidenta do Museo do Pobo Galego, Concha Losada.

Pablo Xiráldez O Pastor é un ano máis o deseñador do cartel da mostra, no que recompila as imaxes dos últimos anos pechando así un ciclo creativo que seguía un mesmo fío condutor.