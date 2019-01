A mostra 'Imaxes do Nadal' pode verse en Vilalba ata o día 15

O Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá e o Centro Cultural José Domínguez Guizán, no marco dos actos do belén de Begonte, organizan a mostra itinerante 'Imaxes do Nadal', que pode verse na casa da cultura ata o vindeiro día 15.

A exposición, que se estreaba o pasado Nadal e este ano xa pasou por Guitiriz e por Rábade, recolle un total de 39 fotografías de nove fotógrafos. Unha delas escolleuse in memoriam de Toñi Fernández Ónega e o resto son de Eduardo Ochoa, Miguel Calvo, Fernando Gago, Miguel Fraga, Xosé Manuel Otero, Juan Manuel Guisasola, G.L. Méndez e Hixinio Flores.