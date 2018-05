Morre o xornalista vilalbés Ramón Chao aos 82 anos

O escritor e xornalista vilalbés Ramón Chao Rego faleceu este domingo en Barcelona, aos 82 anos de idade.

Pai do músico Manu Chao e irmán do escritor Xosé Chao Rego, Ramón Chao foi comentarista radiofónico e dirixiu as emisións en galego de Radio París na década dos 60. Tamén foi director do Servizo de Linguas Ibéricas de Radio Televisión de Francia e corresponsal do diario madrileño El Alcázar.

Ademáis do seu labor xornalístico, colaborou en películas como Arriba España, de José María Berzosa, e publicou diversos libros.