Morcegos de Galicia estudia especies en peligro de extinción en Terras do Miño

Morcegos de Galicia, un colectivo creado en As Pontes pero con ámbito general que nace con el objetivo de investigar y divulgar sobre los murciélagos, defiende la "importancia das carballeiras máis antigas" a la hora de conservar las especies amenazadas y lo hace a través de un estudio promovido en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, la más grande de Galicia.

El colectivo, que ya inició su investigación en los bosques de este espacio protegido en 2022, se centró a lo largo de este año en los concellos de Muras, Pol y Meira.

Para ello, y a través de una nueva ayuda de la Diputación de Lugo, realizaron "mostraxes acústicas con gravadoras de ultrasóns e capturas de exemplares con redes de néboa", explican desde el colectivo, e indican que "os traballos permitiron mellorar o coñecemento do uso que as diferentes especies de morcegos forestais fan das carballeiras e, entre outros, permitiron identificar novas zonas de presencia da especie Myotis mystacinus, incluída no catálogo galego de especies ameazadas, ou da escasa Myotis alcathoe, una especie moi vencellada aos bosques de ribeira das zonas montañosas".

En 2022 ya detectaran Myotis bechsteinii e Nyctalus lasiopterus, ambas incluidas en el catálogo gallego de especies amenazadas, y otras especies forestales como Barbastella barbastellus o a migradoras como la Nyctalus leisleri.

Morcegos de Galicia espera continuar recabando información "contribuíndo así á posta en valor destes hábitats e á súa conservación", explican.

El colectivo organizó en los últimos meses, además, actividades de divulgación en Meira o en As Pontes.