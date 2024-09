Montse Jiménez: "Hay pocos recursos y mucha necesidad para el patrimonio"

Vive de viajar al pasado. Sus manos son una máquina del tiempo, que conectan diferentes siglos para mantener cada cosa en su estado original. Y disfruta con ello. La abulense Montse Jiménez, de Babelia CRBC SL, trabajó en bastantes obras emblemáticas en Galicia y también en Lugo, como la catedral de Mondoñedo, la iglesia de Vilar de Donas o Santa Eulalia de Bóveda. Y ahora se encarga de la restauración de la fachada de la iglesia de Santa María de Meira, donde ya estuvo en 2015 trabajando en un retablo.

¿Uno se acostumbra a trabajar en símbolos? ¿Cómo lo enfrenta?

Siempre hay varios aspectos. Por un lado, el entusiasmo y el servicio de vocación, y por otro, la reverencia hacia ese legado artístico, que es extraordinario. En España tenemos una suerte inmensa de la que no somos conscientes por la ingente cantidad de patrimonio que tenemos. Meira, por ejemplo, es uno de los únicos tres templos con portada románica en Galicia, y es aun así un lugar muy desconocido, cuando fue un enclave socioeconómico de una relevancia increíble, beneficiado por el patronazgo real y nobiliario. Ya hay documentos que hablan de un asentamiento benedictino en el año 997 en Meira.

Solo se conserva la iglesia. ¿Qué destacaría?

Es una unidad constructiva muy compacta. Se edifica en muy poco espacio de tiempo. Y con una gran heterogeneidad de materiales, que le dan un gran cromatismo. El granito gallego lo mezclan aquí con arenisca, que le da una delicadeza y una elegancia extraordinaria con una gran calidad artística de los elementos decorativos, y hay pizarras verdes de Pol, gneis y esquistos. La fachada además también destaca por la singularidad de los herrajes de la puerta.

Las obras deben estar antes de diciembre. ¿Cuál es el reto?

Las obras, con un presupuesto de 147.425 euros, promovidas por la Consellería de Cultura y financiadas con fondos Feader, tienen como objetivo neutralizar los factores de alteración, de una forma muy especial los relacionados con los daños producidos por el agua. Era urgente intervenir para evitar más daños.

Si pudiera viajar siglos atrás. ¿Qué le gustaría ver de lo que no está?

En Meira, tener la sensación espacial del conjunto constructivo. En un espacio muy rural, encontrar algo tan extraordinario y tan grandioso tenía que ser mágico. Es un gran legado, que también fue escuela de filosofía. No somos capaces ni de visualizarlo. Y, en general, tengo que confesar que con el patrimonio todo me entusiasma, es creado por el ser humano para uso y disfrute del ser humano siglos después, algo asombroso y conmovedor.

¿El objetivo del restaurador es ser lo más fiel posible o mejorar algo?

El objetivo siempre es la conservación con la mayor genuidad posible, ofrecer una lectura honesta.

¿Faltan apoyos o hay concienciación en la conservación?

Sí. Hay una perversión en el conocimiento de nuestra historia como país, como sociedad... y tendemos a denostar. Tenemos complejo de nuestra propia historia y no conseguimos una identidad común.

Esas voces que dicen que el patrimonio eclesiástico es de la Iglesia.

Debería haber una comprensión mucho más amplia y entender que si no hubiera sido por los usos que han tenido muchos bienes no los tendríamos. Dar y recibir deben estar en cierto equilibrio.

¿Y la financiación?

Hay pocos recursos y mucha necesidad para sectores muy heterogéneos. En cuanto a la restauración, vivimos un momento de madurez muy bueno, pero la inversión sigue siendo pequeña.