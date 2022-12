"El Montero es como mi segunda casa, me trataron como a un hijo"

Su nombre se ha elevado hasta el firmamento gracias a su buen hacer entre fogones. Elio Fernández Peláez, del restaurante Ferpel de Ortiguera (Asturias), puede presumir de estrenar su primera estrella Michelin. Un éxito que ha llegado después de años de un arduo trabajo enfundado en su chaquetilla, una carrera de fondo que inició en las aulas del IES de Foz, y que puso en práctica siendo apenas un chaval en las cocinas del restaurante Montero de Vilalba.

¿Cuándo tuvo claro que quería dedicarse a este mundo?

Desde pequeño. Cuando iba al instituto empecé a ayudar a mis padres en el negocio, pero en aquel entonces más por obligación que por devoción.

En cuanto tuvo la oportunidad, inició su formación. ¿Por qué escogió Galicia? Tenía la opción de Gijón o irme para Galicia. Al principio no sabía si hacer el bachiller, aunque siempre tenía en mente que lo que quería era cocinar. Así que al final, con 16 años, me cogieron en Foz para hacer el ciclo medio de cocina y me decanté por Galicia. Solo había otro chaval de mi edad, el resto de compañeros tenía 20 años o más.

Y el vínculo con Terra Chá, ¿cómo nació?

En el segundo curso salió una oferta en el Parador de Vilalba. Estuve un mes y pico haciendo desayunos por las mañanas y por la tardes seguía estudiando. Luego llegaron las prácticas, nos propusieron la opción del restaurante Montero, y lo escogí. Era un referente en la hostelería y fue todo un acierto.

¿Cómo recuerda esa etapa inicial?

Tengo recuerdos muy bonitos. Yo tenía apenas 18 años, allí fue donde aprendí a gestionarme y a trabajar realmente en la cocina. Me trataron como a un hijo, es como mi segunda casa. Estuve ese verano y me quedé hasta octubre. Después, la mujer de Manuel Montero me comentó que tenía un tío en Suiza y me fui unos meses para allí. Siempre había soñado con trabajar en una cocina francesa, con cocineros con la chaquetilla impoluta y el delantal blanco hasta los pies. Luego volví e hice otro verano en el Montero.

Y siguió formándose por cocinas de media España.

Sí, trabajé en Guadalajara en un Parador privado. Estuve cuatro o cinco meses en Pastrana, un pueblo muy bonito, en el Convento del Carmen, fundado por Santa Teresa de Jesús. Luego ya me fui a Benidorm, trabajé en una arrocería, me cansé de hacer arroces, y también en un hotel. Después regresé a Asturias con la idea de tomarme un par de años sábaticos. Al final le comenté a mis padres que si ampliábamos el negocio me quedaba con el restaurante, de eso hace ya 16 años. Hacíamos cocina tradicional y con el formato nuevo llevamos algo más de diez años. Abrimos de martes a sábado, damos solo comidas por semana y, el sábado, también cenas. Tengo tres críos pequeños y mi mujer no trabaja en el restaurante, así que tenemos que intentar buscar alternativas para poder conciliar.

Y ahora, después de mucho esfuerzo y trabajo, ha conseguido convertir la parrillada de sus padres en un restaurante con estrella Michelin. ¿Cómo se logra esa salto tan brutal?

Hace falta ser siempre el mejor o por lo menos intentarlo. Ya llevábamos cinco años recomendados en la guía, siempre trabajamos en busca de la excelencia. Hacemos una cocina de respeto y humildad al producto, con una base tradicional. Y son los clientes los que te hacen ser cada vez más exigente y mejor, y que te obligan a buscar el equilibrio en los platos, probar cosas nuevas...

¿Cómo recibió la noticia de este importantísimo reconocimiento que solo tienen 250 restaurantes de toda España?

Lloré como un niño pequeño. Es un momento muy emocionante en el que te acuerdas de todo el trabajo que has hecho, del equipo que te acompaña, de las horas que has invertido...

¿Ha recibido la llamada de Manuel Montero para darle la enhorabuena por la estrella?

Me llamó, pero ese día no pudimos hablar. Sé que está muy feliz porque me tiene mucho aprecio y yo a toda la familia. Cuando estuve allí era un crío y él tenía unos 32 o 33 años y me cuidó como un padre.

Ha logrado esta estrella en un entorno rural. ¿Tiene todavía más mérito la distinción?

Lo tiene. Al final este es un restaurante hecho a capricho. En medio de la nada. Está entre dos pueblos, uno de ciento y pico habitantes y otro de 500. La facturación que tenemos a nivel anual es la que hace en un mes un restaurante en Oviedo. Pero hemos conseguido convertir esta zona en un destino gastronómico y todos los vecinos están encantados. Es, salvando las diferencias, algo similar a lo que hace Casa Cándida en O Viveiró, en Muras.

¿Tiene algún plato estrella?

No hay uno en especial con el que me quede. Más bien es una forma de trabajar. Estamos intentando recuperar productos como el múgil —muxe en gallego—, el cerdo asturcelta —que es como el porco celta— y también trabajamos el ciervo, el jabalí, el conejo de campo criado en casa o el pichón. Productos que no se estaban sirviendo tan habitualmente en los restaurantes de la zona.

¿Queda algún sueño por cumplir?

Muchos. Los cocineros somos muy ambiciosos. Ahora quiero centrarme en gestionar el restaurante con la estrella Michelin. Todo es nuevo para mí. Nunca trabajé en ninguno que la tuviese, no tuve esa oportunidad. Pero todo lo que estamos viviendo es muy bonito, sobre todo por haber conseguido situar en el mapa el occidente de Asturias, gracias también al apoyo de los vecinos de la zona, de A Mariña y de toda Galicia.