Las más de 270 hectáreas de la comunidad de montes vecinales en mano común de Saldanxe, en A Pastoriza, son las primeras en la provincia y en Galicia en obtener el sello de gestión forestal sostenible por el sistema de certificación FSC, una distinción que convierte a la Xunta, encargada de gestionar estos terrenos, en la primera entidad pública de España en conseguir este certificado ecosistémico.

El conselleiro de Medio Rural, José González, visitó este viernes la zona acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan. Allí, mostró su satisfacción por que "Galicia vai por diante no sector forestal" por ser la primera comunidad autónoma en lograr una certificación "que acredita o respecto medioambiental nos aproveitamentos que se fan no monte e que permite unha maior rendibilidade e a posibilidade de que a nosa madeira se poida vender en calquera parte do mundo e con garantías".

Los trámites para esta certificación arrancaron en diciembre, cuando se hizo una auditoría del sistema de gestión forestal de los montes en convenio o en consorcio con la Xunta. A continuación, el 14 de enero se obtuvo finalmente el certificado FSC en los tres primeros montes: Corredoira en Saldanxe (A Pastoriza), Carboeiro en A Laracha y A Braxe en Cedeira. Todos ellos suman 535,26 hectáreas plantadas con robles, pinos, castaños y abedules.

Este sello ecosistémico incluye el secuestro y almacenamiento de carbono, que en este caso se ha calculado que asciende a algo más de 117.000 toneadas de CO2, cifras que de manera natural almacenan los árboles.

El conselleiro de Medio Rural también destacó la apuesta de la Xunta por conseguir un monte "ordenado e certificado", por lo que "en todas as ordes de axudas forestais que estamos a publicar estase promovendo que a madeira estea certificada".

González también recordó que Galicia es la comunidad autónoma con la mayor tasa de aprovechamiento maderero con "case o 60% das cortas de toda España". "No 2018 solicitáronse case dez millóns de metros cúbicos de cortas de madeira, gran parte deles nesta provincia", añadió, al tiempo que destacó el aumento de la superfice certificada de 58.000 hectáreas en 2018 a casi 77.000 en la actualidad.