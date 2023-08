Laura Vallejo, motoserrista forestal: "O monte dáme máis liberdade ca cociña"

Atopou no monte non só un xeito de vida senón unha maneira de gozar da natureza e ter máis liberdade persoal. Así foi como Laura Vallejo Castro (Meira, 1994) cambiou as potas pola motoserra e as redes sociais converténdose en influencer de importantes marcas agroforestais como Husqvarna.

Hai quen lle chama "a deusa da motoserra". É para tanto?

[Ri]. Non, á xente cáusalle moita sensación cando digo que fago este traballo, considerado tan duro. E, para min, é un orgullo. Despois, todo isto foi medrando ao ter máis presenza nas redes. Nunca imaxinei chegar a onde cheguei con este oficio!

Non é moi habitual atopar unha muller que faga estes traballos. Que lle din cando a ven disposta a pinchar eucaliptos no monte?

Se non estou coa roupa de traballo, pensan que son unha administrativa ou xestora. Despois, cando me ven cambiada, pregúntanme: "Pero ti aguantarás todo o día coa motoserra?".

Como chegou a facer este traballo? Pódese falar de vocación?

Meus pais sempre tiveron unha explotación leiteira e parcelas no monte pero eu empecei coa motoserra por casualidade porque a miña parella comezou a traballar cunha máquina autocargadora e eu empecei a axudalo.

É mellor estar na autocargadora que coa motoserra. Non sería mellor que cambiase de posto?

As dúas teñen perigo, pero a motoserra máis. Medo tes pero hai que andar con moito coidado.

Como lle atopou o gusto a este traballo sendo tan duro?

É algo co que naces. Estiven vivindo uns anos en Lugo, mentres que estudaba, pero sempre fun moito máis feliz cos animais na miña casa en Cabana (Meira) ou no monte.

Fixo un ciclo de FP de Cociña e traballou de cociñeira, como cambiou as potas pola motoserra?

Estudei o ciclo no IES Sanxillao e estiven catro anos traballando de cociñeira en colexios e residencias pero o traballo no monte dáme máis liberdade de horarios e máis tempo persoal.

Atopou machismo neste sector?

Si. Eu teño a sorte de que me coñecen polas redes pero como muller se vas pedir traballo nisto telo moi complicado.

Carballo que pincha, carballo que colga en redes?

[Volve a rir]. Non, tampouco é tanto. Hai días que non publico nada nas redes sociais.

Cantos seguidores ten?

En Instagram, 90.000, e en Tik Tok, 127.000 agora mesmo.

Son moitos. Como fai para ter tanta xente que a segue?

É cuestión de sorte e tamén de moito traballo. Fago pequenos vídeos de todo. A verdade é que desde que remato a miña xornada no monte teño outra a maiores na casa, coas redes sociais. As redes hai que saber levalas e saber por onde pisar. Hai un machismo e odio brutais. A min, desexáronme mesmo a morte!

De todos os xeitos vostede é unha importante influencer pois xa é a imaxe dalgunhas marcas agroforestais máis coñecidas...

Para ser influencer aínda me queda moi grande o nome. Pero si, podo dicir que o son desde o momento en que obteño beneficios con campañas de márketing.

E que é máis fácil: ser influencer ou pinchar unha árbore?

Hai días. Obviamente, o traballo nas redes ten bastante menos risco có do monte.