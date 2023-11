Monte da Escrita: de raíces, trigo e lembranzas

Localización

O Monte da Escrita está a uns dous quilómetros de Castro de Rei. Dende a vila cóllese a LU-P-1611 cara a Quintela e hai que apartar á dereita antes de chegar á gasolineira. Pódese acceder en vehículo por unha pista ou a pé dende a igrexa de Santa Locaia, seguindo o víacrucis.



Monumento

O Sagrado Corazón de Xesús conta con 14 metros de alto e máis de 90 anos de historia. Ergueuse en 1931 e en 2015 o monumento orixinal, de 2,5 metros e que agora se expón ao carón da igrexa, substituíuse por unha réplica feita por Juan Novo.



Sendeirismo

A Ruta da Escrita, que conta no itinerario con varios fitos con textos de autores galegos, une o Sagrado Corazón coa igrexa de Castro de Rei, onde enlaza coa Ruta do Azúmara, que vai ao Castro de Viladonga.

Monte da Escrita. C.PÉREZ

"Non son crente, pero como lle dixen a unha médica no Hula, non son negante", asegura Julio Pita Muinelo, gandeiro xubilado da aldea castrexa de Barxa e actor afeccionado nos Baluros, coa súa característica retranca. Válelle a explicación para dar conta da súa elección, o Monte da Escrita, localizado na súa propia parroquia, en Santa Locaia, un alto presidido polo nonaxenario e impoñente monumento relixioso do Sagrado Corazón de Xesús, que tamén ten relevancia cultural e social.

"Ten raíces", di Julio, que lembra que alí había un castro e que, aínda que non se saiba moi ben de onde vén o nome, si se sabe que "alí pasou algo". Esa é unha das razóns da súa predilección polo lugar. A outra, é que "todo pobo necesita uns horizontes".

Vistas hai, dende o que se apreza dende a Serra de Meira ata o Monseivane, que para Julio son, cada vez que as olla, un recordatorio do paso do tempo. "Cando era pequeno e iamos ao catecismo, iamos por alí; había carballeiras e hoxe hai máis eucaliptais, e o que hoxe son agras de millo e de herba, nos meus tempos eran agras de trigo", detalla, e referenda: "Era totalmente distinto". "Cando o trigo estaba maduro ten esa cor do ouro, facía ondas co vento", conta, creando coas súas palabras esa imaxe que se mantén sempre viva no seu recordo, que tampouco esquece dalgunhas desfeitas, ou das desaparicións de moitos muíños romanos.

Mais sempre hai cousas que perduran, coma as voltas que dá o Azúmara camiño do Miño, co que se une en Bazar. "Case non hai pendente e, ao ser moi chao, a auga vai amodo, coma se fose pasando o tempo, recelando irse", describe, volvendo pintar paisaxes na imaxinación de quen o escoita.

Un dos textos na Ruta da Escrita. C.PÉREZ

E para oír música da súa, "de cando era rapaz", tamén gusta Julio de ir dar alí. "Non sei se así consigo volver aló", di. E volve, pero ás anécdotas, coma o tempo no que viñan as misións... e as carrachas: "Temos collido moitas, moitas, moitas... non sei como lle iría aos monxes, pero os rapaces botabamos unha semana rascando". Ou o desafío daquel rapaz que colleu unha pedra e dixo que lle atinaría ao dedo índice da estatua. "E deulle", ri, coa mente nese monte que algúns cren que é o Medulio.