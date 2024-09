Montarte a túa peli na Terra Chá é posible

O cine está en cada recuncho e en cada detalle, e cada historia e paisaxe pola que transitamos ten algo de cinematográfico. Se non que llo digan a Sam Mendes, o director de American Beauty, o cal soubo ver e captar a beleza a través do simple movemento dunha bolsa de plástico.

Pero non fai falta ir ata Hollywood para montarte a túa película, ou iso demostran moitos chairegos que forman e viven do sector audiovisual dende a súa terra. É o caso do director, guionista e xerente da produtora audiovisual Gaitafilmes, Andrés Goteira, a quen non lle fixo falta saír da casa para dedicarse á súa paixón.

Andrés conta que, cando decides meterte de cheo no mundo do cine nin sequera se che pasa pola cabeza se é algo viable ou non. "Ao principio só pensas no rock and roll de facer unha peli cos teus amigos e vas tirando co que sexa", afirma o director de Dhogs, o primeiro filme rodado en galego que se estreou no festival de Sitges en 2017, e gañador de 13 das 17 candidaturas ás que optou ese mesmo ano nos premios Mestre Mateo.

Antonio Durán ‘Morris’ e Andrés Goteira, na casa de Ribeiras de Lea onde gravan o 'teaser' de 'Monstro'. C. PÉREZ

Agora está a rodar Monstro, unha fábula que se inspira nos medos cotiáns, e para a que decidiu empregar varios escenarios locais, entre eles a terra de Castro de Ribeiras de Lea, xa que o meirego sostén que Galicia, e máis concretamente Terra Chá e Meira, "teñen escenarios espectaculares para gravar".

El mesmo pon de exemplo Tratamos demasiado bien a las mujeres, unha das últimas películas que se rodaron en Vilalba, máis concretamente na escola habaneira de San Simón da Costa, que se transformou nunha estafeta de Correos da posguerra repleta de mobles antigos de madeira, libros vellos, cadros de Franco e sacos apoiados sobre as paredes do centenario inmoble chairego, sobre o que tamén se actuou cambiando algúns detalles como as ventás para adecualas ao momento histórico da longametraxe.

O filme, dirixido por Clara Bilbao, está protagonizado por actores da altura de Carmen Machi, Antonio de la Torre e o tamén chairego Luis Tosar, un dos máis aclamados do panorama cinematográfico español, que é natural de Xustás, en Cospeito.

La antigua escuela habanera de San Simón es una estafeta de Correos de la posguerra. VICTORIA RODRÍGUEZ

A directora vasca escolleu a comarca chairega para gravar a súa ópera prima, pasando así preto dun ano en Vilalba, asentada xunto ao resto do equipo no Parador da localidade. A propia cineasta asegurou durante a presentación do filme en Vilalba que, "sin duda, hay lugares que se te quedan grabados, y Vilaba y San Simón son de esos, porque para mí, rodar aquí ha sido una aventura inolvidable e irrepetible". Unha opinión que compartiu con ela o actor malagueño Antonio de la Torre, que asegurou que "flipara" coas paisaxes que ofrecía Lugo e as súas terras.

Escenario de moitas pelis

E é que a comarca chairega foi escenario de decenas de rodaxes ao longo da historia do cine. O propio balneario de Guitiriz acolleu a gravación do filme Los chicos con las chicas (1967) ou máis recentemente Clanes (2024), a recén estreada serie de Netflix, protagonizada por recoñecidos actores como Clara Lago e Tamar Novas, rodada no establecemento o pasado ano.

Tamén o campamento militar de Parga acolleu a última fase da rodaxe de Lobos sucios (2015), e mesmo o Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar), en Castro de Rei, transformouse no aeropuerto de Lagos na serie Hasta el cielo (2020), na que tamén participou Luis Tosar, un dos grandes nomes do mundo actoral que foi ademais un referente para moitos outros que viñeron detrás del na propia comarca.

Caras coñecidas na pantalla

Así o asegura o actor Xoán Fórneas, lucense con raíces en Castro de Rei, que afirma que iniciarse neste eido dende un núcleo pequeno pode parecer "un imposible", pero que fai falta "un pouco de fe e confianza para apostar por isto". Con papeis en decenas de filmes e series, como Reina Roja (2023) e Respira (2024), as últimas dispoñibles, Fórneas di que gravar na Terra Chá sería "un soño" para el.

O castrexo sostén que o sector audiovisual galego "conta con grandes referentes en moitos ámbitos" e di que cada vez son máis as películas galegas que contan cunha gran proxección non só a nivel nacional, senón tamén internacional. Porén, tamén é crítico e recoñece que as malas comunicacións poden resultar un gran inconveniente para algunhas produtoras.

"Rodar tradúcese en cartos, por iso o tempo prima moito, e as comunicacións son moi importantes", di o actor, que ve necesario que os núcleos de interior "non queden atrás", polo que defende que as administracións públicas deberían "investir máis en transporte e en cultura en lugar de apoiar proxectos que non son nada beneficiosos para a nosa terra, como é o caso da fábrica de Altri en Palas", di. El define a súa terra como "un paraíso ao que hai que coidar", polo que avoga por "apostar moito por ela".

Fórneas, en 'Respira'. EP

Un anticuario de cine

Mentres tanto, o que ten un verdadeiro paraíso terrenal na súa casa é José Ramón Sánchez Quintela, un anticuario de Guitiriz que leva xa vinte anos seguindo os pasos do seu pai, antigo anticuario do chamado Antigüedades Jacobo, que, ao igual que el, xa alquilaba unha gran parte das súas reliquias a decenas de produtores de películas. José Ramón conta con artiluxios de todas as épocas que sempre foi levando de feira en feira ata que chegou a pandemia e comezou a vender online.

"Un dos filmes ao que máis ilusión me fixo alquilarlles cousas foi Exodus: Dioses y reyes (2014) de Ridley Scott", conta o guitiricense, que explica que os produtores desta superprodución se puxeron en contacto con el vía internet ao ver uns carros na súa páxina web. Pezas súas pódense ver tamén en Lobos sucios (2015), Romasanta (2004) ou Tratamos demasiado bien a las mujeres (2023), entre outras moitas longametraxes.

O anticuario di que o máis demandado son os carros de labranza, os reloxos e as ferramentas de carpinteiro e de ferreiros, empregados para moitas cintas históricas. "As películas utilizan moitísima caracterización, así que buscan todo tipo de cousas", sostén José Ramón, que comercializa con produtores de todo o mundo, e destaca Tabernas, en Almería, xa que indica que "empregaron moitas cousas nosas para rodar alí películas de vaqueiros".

José Ramón non leva a conta de todo o que leva alquilado para a caracterización e ambientación cinematográfica, pois para el son "clientes coma outros", pero certo é que valora moito o feito de que as súas cousas poidan servir para retroceder no tempo ou mesmo para crear escenarios vangardistas e imposibles.

E así, o sétimo arte vai deixando a súa pegada na Terra Chá, xa sexa a través dos escenarios que ofrece, dos artigos de época que aporta, ou dos cineastas que o conforman e que apostan pola súa terra natal para cumprir o que para moitos era "un soño" do que non imaxinaban que poderían chegar a gañarse a vida.