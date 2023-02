A montaría feminina faise notar

O mundo da caza estivo tradicionalmente relacionado de forma directa coa figura do home. Ao viaxar atrás no tempo é moi complicado atopar mulleres no monte coa súa arma, pero isto é unha tendencia que está mudando na actualidade. Aínda que seguen sendo moitas menos en comparación cos varóns, a cifra de cazadoras non deixa de medrar. De feito, segundo datos do Ministerio de Cultura y Deporte, en 2021 había 4.047 federadas, case o dobre do ano anterior, exemplificando que cada vez son máis as mulleres que se animan a participar en batidas.

Na entrada de 2023 organizáronse quedadas de mulleres cazadoras en Galicia, algo inédito ata o momento. A primeira delas levouse a cabo no concello de Pol, cunha batida ao xabaril que congregou decenas de participantes chegadas de diferentes puntos da comunidade. A segunda batida feminina celebrouse en Castro de Rei, onde os asistentes amosaron a súa repulsa contra a violencia de xénero.

As participantes posan coa estatua do cazador de Pol. EP

"En Asturias sei que houbo bastantes quedadas, aquí en Galicia era a primeira vez", explica Tamara Fernández, socia do Tecor Terra Chá. Foi ela, coa axuda de Jaime González, presidente da asociación, a organizadora da quedada en Castro de Rei. Ademais, a cita contou coa axuda da cuadrilla do Rubio, posto que os seus membros fixeron de guías sobre o terreo. "Estiveron con nós todo o día porque había moitas rapazas que non coñecían a zona", conta Tamara.

Un total de 18 cazadoras pasaron a xornada na procura dun xabaril que acabaron por abater a última hora da tarde, a pesar das dificultades no rastrexo matinal por culpa do mal tempo. Precisamente, foi Tamara a encargada de facer caer ao animal tras un intenso día de caza no que non faltaron pinchos, gargalladas e moi boa sintonía entre as mulleres presentes.

O tecor Terra Chá só conta con "cinco ou seis socias" e, a pesar de ser tan poucas mulleres, Tamara Fernández explica que se senten totalmente integradas no mundo cinexético. "Non nos discriminan, somos un máis dentro das cuadrillas", sinala. A castrexa asegura que aproveitan este tipo de quedadas femininas, sobre todo, para coñecer outras mulleres coa mesma paixón.

A xornada na batida ao xabaril de Pol desenvolveuse no tecor Amigos da Natureza. Debido ás fortes precipitacións, os rastrexos foron especialmente complicados para as cazadoras, que estiveron acompañadas pola cuadrilla de Monciro. Non se abateron pezas, pero si "se cazou moito e ben" e, incluso, houbo tempo para o avistamento dunha femia de xabaril con crías, pero, "como é obvio, non foi obxecto de caza", explicou Tamara.

A cazadora cospeitega Sonia González tamén estivo nas dúas batidas e, a pesar de que leva pouco tempo cazando, cualificou a experiencia como "diferente, entretida e bonita". Admitiu que este tipo de citas son perfectas "para coñecer outras mulleres ás que lles guste a montaría, porque somos moi pouquiñas".

Para coñecer outras mulleres ás que lles guste a montaría, porque somos moi pouquiñas"

Igual que Tamara, Sonia afirmou que nestes eventos non tratan de reivindicar unha situación discriminatoria. "A caza sempre foi un mundo masculino, agora hai máis cazadoras e sinxelamente queremos que se nos vexa. Somos minoría, xuntámonos, coñecémonos e pasamos un bo día", sinala.

Semella que este tipo de citas chegaron a Galicia para quedarse. O vindeiro 25 de febreiro celebrarase en Cea (Ourense) unha nova montaría feminina. Se todo vai ben, tanto Tamara como Sonia estarán presentes neste e noutros eventos, para seguir demostrando que as mulleres tamén saen ao monte para gozar da caza.