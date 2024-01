Mónica Otero Trastoy: "A exposición 'Momentos' nace de tentar que os recordos perduren"

De onde nace Momentos?

Da necesidade de tentar que os recordos perduren na nosa memoria. A través das fotografías podemos facer que os momentos máis efémeros do noso día a día queden plasmados para sempre e ese era o meu obxectivo principal, capturar eses pequenos momentos que forman parte da vida das persoas.

Como xorde a exposición?

Descubrín que na Casa Habanera acolleran exposicións artísticas e enviei o meu traballo ao Concello, por se estaban interesados. Puxéronse en contacto e permitíronme facer esta pequena mostra. Paréceme xenial que se interesen pola cultura e que dean acollida a proxectos deste tipo, estou moi agradecida pola oportunidade.

Que tenta plasmar nas súas fotos?

En xeral, que leven unha parte de min e que me poida sentir identificada con elas independentemente do xénero que sexan, plasmando sempre o que máis me gusta ou me transmite algo dende un primeiro momento. Por iso me encanta fotografar as persoas, sempre teñen algo que contar e que transmitir a través dos seus xestos ou dos seus rostros.

Que mensaxe lle gustaría que lle chegase á xente a través delas?

Gustaríame que puidese sentirse identificada por algún motivo, que lles transmitisen emocións e, sobre todo, que fosen capaces de adentrarse nesas persoas ou lugares e imaxinar a historia que pode haber detrás de cada unha delas; tento que todo o mundo sexa partícipe dese instante e que se poida ver reflectido nalgunha desas historias.

Que obxectivo lle gustaría acadar como fotógrafa?

A día de hoxe gustaríame poder adicarme profesionalmente, por exemplo poder traballar como fotógrafa de eventos e compaxinalo con proxectos persoais doutros xéneros; pero en xeral teño como obxectivo principal seguir aprendendo e mellorando para ser cada día un pouco mellor e poder chegar a facerme un pequeno oco no mundo da fotografía.

De onde vén o seu interese?

O que fixo que me interesarme nun primeiro momento creo que foi a capacidade que se ten coa fotografía de poder gardar recordos. Vino dende pequena coas fotos familiares caseiras e encantábame que certos momentos ou lugares puidesen quedar capturados para sempre e dun xeito tan fiel á realidade. Coa fotografía podes crear, expresarte ou simplemente plasmar momentos importantes e esa versatilidade é o que máis me atrae dela dende sempre.

Recorda a súa primeira foto?

Realmente non a recordo, pero estou case segura que foi dunha praia ou algunha paisaxe relacionada coa natureza, xa que sempre estiven moi ligada a ela.

O motivo máis repetido?

A natureza plasmada en paisaxes e pequenos animais e as persoas na fotografía de rúa.

Que a inspira?

Gústame mirar imaxes doutros fotógrafos e de todo tipo de xéneros, porque me axuda a descubrir cousas novas, pero sobre todo o que máis me inspira é percorrer os lugares e descubrir a súa xente. Observando todo o que me rodea é como consigo as mellores fotos.

Prepara as fotografías cun traballo previo ou son espontáneas?

Normalmente son espontáneas, son as que máis me gusta facer, xa que me resulta moi interesante non saber o que te vas encontrar e onde podes capturar unha boa fotografía.

Que foto está desexando facer?

Non hai unha en concreto, pero do que máis ganas tería agora mesmo sería de poder viaxar a lugares totalmente diferentes ao que estou acostumada e fotografar a vida e esencia deles.

E a que nunca faría?

Creo que nunca sería capaz de facer unha foto nun conflito bélico. O fotoperiodismo nesas situacións paréceme moi necesario, pero a miña personalidade non me permitiría fotografar certos momentos.

Ten algún outro proxecto previsto?

Gustaríame seguir aumentando e mellorando o proxecto Momentos, xa que me parece un tema moi interesante e no que me gustaría seguir profundizando para poder completalo máis. A día de hoxe ese é o meu obxectivo principal, pero si me gustaría poder levar a cabo máis proxectos de diferentes xéneros e con novas ideas que me poidan interesar.