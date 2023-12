É o momento de poñer as primeiras pedras

Hai un momento simbólico no desenvolvemento dun proxecto que é a colocación, moitas das veces figurada, da primeira pedra. É o inicio oficial das obras, un punto de inflexión no que a idea que se plasma nunha infografía, nun plano, nun papel, comeza a materializarse sobre o terreo. Vólvese realidade. Pódese ver. E hai un prazo de execución, unha data de finalización, aínda que esta moitas veces se demore no tempo e haxa que esperar máis do debido por ese anunciado e esperado proxecto, como moi ben saben os veciños de Guitiriz, que levan máis dunha década oíndo que a Casa da Botica será unha residencia de maiores. Quizais neste 2024 se poña a última pedra?

Tamén se dilatou no tempo moito máis do esperado o peche da central térmica das Pontes, que fumeaba por última vez o pasado 4 de outubro, logo de moitos amagos previos dende que o 27 de setembro de 2019, por sorpresa, Endesa decidise promover a discontinuidade da produción. Daquela producíase un clamor xeral polo que parecía un peche inminente e a falta de alternativas laborais. Reclamábase unha transición xusta, que pasaba por alternativas laborais para todos os danos colaterais da falta de fume, auxiliares, transportistas...

Zona na que se ubicará a planta de hidróxeno verde de Reganosa e EDPR. AEP

Catro anos despois dun peche que non foi tal, son moitas desas demandadas opcións as anunciadas, pero poucas as realidades pois, a día de hoxe, nin sequera se iniciou o proceso de desmantelamento, que si progresará ao longo de 2024 —o que falta por saber é que vai pasar coa cheminea, ao estar sobre a mesa a petición da Xunta para declarala BIC e conservala— dunha central térmica que xa é historia.

Para disipar a preocupación dos veciños que, directa ou indirectamente, dependían da central e que temen que tras esta vaian outra empresas —preocupa Einsa, que ten 2024 como un ano clave para o seu futuro—, sería bo que se fosen poñendo algunhas desas primeiras e necesarias pedras das instalacións de todo tipo que se levan anunciado e que superarían os mil millóns de euros de investimento para crear máis de 2.500 empregos.

O primeiro proxecto estratéxico declarado como tal pola Xunta de Galicia —unha fórmula que busca axilizar trámites e reducir tempos para favorecer a implantación de iniciativas— foi a planta de hidróxeno verde que Reganosa e EDP Renovables prevén construír nas Pontes, unha instalación que se ve como clave non só para a propia localidade, senón na aposta de Galicia polas alternativas enerxéticas, para o que tamén é vital que Enagás poida sacar adiante o hidroduto Guitiriz-Zamora.

Nos últimos compases de 2023 a Comisión Europea non incluía este proxecto na rede europea H2Med, o que acababa coas súas opcións de acadar axudas. Porén, Enagás asegurou que a iniciativa segue a ser prioritaria para a compañía e que prevé presentala na vindeira convocatoria de Proxectos de Interese Común no ano 2024.

A creación deste hidroduto sería vital para As Pontes, polo que supón para a futura central de hidróxeno verde de Reganosa, que precisamente foi a empresa que iniciaba e tramitaba este proxecto antes de chegar a un acordo con Enagás a través do que lle vendeu os seus gasodutos en Galicia, adquirindo esta o compromiso de sacar adiante o hidroduto.

Esa simbólica primeira pedra da planta de hidróxeno verde, que agora está en fase de tramitación e xa conta coa declaración de impacto ambiental favorable, debería materializarse ao longo deste ano nos terreos do Tesouro, nunha superficie de 35.000 metros cadrados. Iniciaríase así a creación da primeira fase do proxecto, que permitirá crear unha planta de 20 megavatios de potencia, que logo se incrementaría en 30 máis e despois en 50 ata achegar aos 100 totais que se calculan para producir ata 14.400 toneladas de hidróxeno.

Para a tranquilidade de todos tamén deberían rexistrarse avances significativos no proxecto que, por investimento e creación de emprego, presenta unha maior envergadura: a planta de neumáticos de Sentury Tire. A firma china prevé producir no futuro doce millóns de rodas nas Pontes, para o que requerirá dun investimento de máis de 500 millóns e a creación duns 750 postos de traballo directos.

A planta de fabricación de amoníaco de Universal Kraft, con capacidade para producir 98.000 toneladas deste composto logo de investir 240 millóns e crear 210 empregos; as instalacións para producir fibra branqueada reciclada que quere pór en marcha Ence, para logo facer tamén papel tisú coa contratación de máis de 300 persoas e un investimento de 325 millóns; ou a central hidroeléctrica reversible de Magtel, cunha potencia de 250 megavatios, que ten dende hai máis dun ano a concesión de Augas de Galicia e na que se investirán máis de 260 millóns, son os proxectos máis relevantes cuxas primeiras pedras se esperan, pero aínda son máis os anunciados, coma o centro loxístico da propia Endesa que, porén, renunciou ao seu proxecto de central de hidróxeno verde.

As iniciativas industriais relevantes tamén se dan fóra dos marcos ponteses, coma en Begonte, onde Iberdrola e Foresa, filial química de Finsa, impulsan Green Meiga, un proxecto para crear unha planta que produciría unhas 100.000 toneladas de metanol verde ao ano, para fabricar colas, resinas ou adhesivo. O investimento ronda os 500 millóns e crearíanse 50 empregos directos.

E sen saír de Begonte, o ano 2024 tamén será o da primeira pedra —e unhas cantas máis— de tres importantes proxectos municipais: o auditorio —xa se derrubou o antigo edición escolar cuxo espazo ocupará—, que completaría o proxecto de transformación do antigo Ceip de Baamonde en conservatorio e auditorio; a escola infantil, que ofrecerá 45 prazas e cuxa construción financia a Xunta cun investimento de 270.000 euros; e a reforma do pavillón deportivo de Baamonde.

En mover pedras consistirá parte da rehabilitación prevista na antiga casa reitoral de Xermade para convertela nun centro dedicado á tornería —seguen agardando por fondos para o centro de día de Roupar—, mentres que na parroquia polense de Suevos esta vella edificación se transformará en local social e cultural.

Infografía do futuro auditorio de Begonte. EP

Tamén se moverán pedras na reforma da casa do concello de Vilalba onde, cando chegue o sol estival, vilalbeses e non vilalbeses mirarán cara á area recreativa da Magdalena a ver se xa se colocou a derradeira peza das esperadas piscinas e poden gozar por fin deste novo espazo de ocio, un proxecto pendente dende que o goberno socialista decidía alá polo 2019, ao pouco de facerse co bastón de mando, pechar o antigo parque acuático, por razóns de seguridade e, no canto de acondicionalo, prefería impulsar un proxecto dende cero co apoio económico da Deputación para sufragar un orzamento que ronda o millón de euros.

O que parece difícil en Vilalba é ver a primeira pedra do demandado centro de día, mais algún avance ou unha solución para a estación de autobuses seguro que son novas ben recibidas, igual que o foi a confirmación da venda do antigo Villamartín, cara ao que se mirará todo o ano a ver se hai movemento e se dá sabido que será. Hotel? Residencia para persoas maiores? Ximnasio?

A bo seguro que a máis dun se lle irán os ollos cara ao edificio cando circule pola Avenida Terra Chá, a ver se percibe algún cambio nos vindeiros meses, igual que no resto do territorio con outros pequenos e grandes proxectos cuxas pedras, sexan as primeiras ou as últimas, literais ou simbólicas, suporán unha mellora na calidade de vida da veciñanza.

Cousas por vir (ou que deberían)

Dotacións para o lago

O Concello das Pontes traballa no Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) no Lago das Pontes, que prevé crear unha zona deportiva con estación náutica, pantalán e unha aula multiusos. Haberá tamén aloxamentos, unha zona de restauración e ocio e varios espazos para a práctrica de diferentes deportes.



De sol e de vento

Haberá que ver como evolucionan os proxectos, non exentos de polémica, de crear varios parques eólicos na zona —un dos máis cuestionados é o chamado Santuario, que lle afecta principalmente a Xermade— e agárdase ir vendo aparecer os módulos fotovoltaicos —un total de 2.400 nunha primeira fase, xa autorizada pola Xunta, coa idea de chegar ata 7.000— os que a firma Energy Team instalará nunha parcela de seis hectáreas da parroquia de Goiriz para crear en Vilalba a que será unha das maiores plantas de enerxía solar de Galicia.



Estradas

Non quedan grandes obras pendentes e ver modernizados os servizos ferroviarios da comarca antóllase coma unha utopía de cara ao 2024, pero a conservación das actuais estradas é unha cuestión das que máis preocupa á veciñanza e na que deben implicarse concellos, deputacións, Xunta e Goberno. E este último ten unha débeda pendente en Meira, onde levan anos agardando pola ampliación da ponte da Nacional 640 ao seu paso pola vila.



Vodas e outros eventos

Se o Iberik Gran Balneario de Guitiriz & Golf prevé ter funcionando no verán tanto o campo de golf coma a súa casa club, pero transformada nun gran salón de eventos, non menos relevante será ver como pouco a pouco dous edificios emblemáticos, o Pazo de Souto de Begonte e unha casa sobre río en Castro de Rei se transforman en espazos singulares e únicos que, nun principio, se proxecta destinar ao sector da restauración.



50

Son as edicións que acadará este ano o Certame Literario de Vilalba, cuxos premios se entregan o 30 de agosto no decurso das Festas de San Ramón e Santa María. Será un dos aniversarios máis sinalados, pero haberá outros, coma as 40 edicións da Moexmu de Muimenta, que cada primeiro fin de semana de abril valoriza o sector agrario tan importante na economía luguesa.