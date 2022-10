Momán despide a Arsenio Romero Vázquez, 'Senuco'

O de Sempre marchou. Antes de tempo. Case por sorpresa. Este martes ao mediodía despídeno na igrexa parroquial de Momán (Xermade). Vaise o home, Arsenio Romero Vázquez, Senuco para quen o coñecía. Vaise aos 65 anos o pai e o avó, o único fillo dos chorados Arsenio e Obdulia. Vaise ese veciño sempre disposto a colaborar, cos cazadores, co equipo de fútbol, na organización das festas da parroquia, co crego, con calquera que precisase a súa desinteresada axuda. E con Senuco, desaparece tamén unha testemuña de excepción daqueles tempos gloriosos, das feiras multitudinarias, dos autocares cheos de xente, dos negocios practicamente en cada baixo.

O de Sempre, para moitos O Mariñeiro, pecha a porta. Xa non estará a impoñente e característica presenza de Senuco detrás desa longa e vella barra dunha taberna que no seu tempo tamén foi ultramarinos e na que resulta doado esquecerse do ano no que se anda. Xa non estará Senuco para erguerse, ben cediño, para que os cazadores poidan xuntarse e tomar un café. Xa non estará Senuco sentado ante o ordenador para facer ese papel ou aquel trámite. Xa non estará Senuco botando na partida cos amigos, non haberá nin tute nin dominó. Xa non estarán Senuco maila súa alegría.

O Campo da Feira de Momán xa non será o mesmo. Xa non será o de sempre.