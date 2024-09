A Moexmu recoñece o labor dos seus 105 organizadores ao longo de 40 anos

Unha conversa casual a comezos de ano coa Vicepresidencia da Deputación deu pé ao emotivo acto que este sábado se celebrou, como non podía ser doutra maneira, no recinto feiral Manuel Vila de Muimenta. Co gallo dos 40 anos da Moexmu (Mostra Exposición de Muimenta), fíxoselle un recoñecemento ás 105 persoas -95 homes e dez mulleres- que "co seu esforzo e o seu traballo sacaron adiante esta feira de mostras" ao longo destas catro décadas.

"As homenaxes hai que facelas en vida", destacaba o coordinador da Moexmu, José Manuel Rus, que tivo un recordo especial para os 25 integrantes das seis comisións rotatorias -os tres primeiros anos, de 1985 a 1987, foi un grupo de veciños, ata que se implantou o sistema cos empresarios- que organizaron a feira e xa non están.

En nome deles, e dos que non poideron acudir, foron familiares para recoller os agasallos conmemorativos da propia Moexmu e da Xunta, da Vicepresidencia da Deputación e do Concello de Cospeito, que comprometeron unha vez máis o seu apoio á feira multisectorial e á Festa da Filloa.

Esforzo e xenerosidade

"Os soños convertéronse nunha marabillosa realidade", aseguraba o alcalde cospeités, Armando Castosa, que agradeceu o "esforzo e a xenerosidade" de todo o pobo para materializar "un escaparate que mostra o que somos".

"A Moexmu é unha referencia na provincia e en toda Galicia", destacaba o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, incidindo en que o chegar a este punto foi posible grazas a que esas máis de cen persoas homenaxeadas "deixaron a pel" ano tras ano.

"Tiñamos que estar aquí para recoñecer o mérito de toda esta xente que colabora desinteresadamente dende 1985 na posta en marcha e na consolidación do certame como referente da gandería e do rural, na Terra Chá primeiro e agora xa en toda Galiza", apuntaba a deputada provincial de Cultura, Iria Castro, que tamén tivo un detalle cos presidentes das distintas comisións.

"Sodes un dos maiores exemplos en Galicia de desenvolvemento rural, fixestes que moita xente se fixase en vós", salientaba a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, quen puxo en valor un "capital humano" sen o que "sería imposible" sacar adiante a cita.

A choiva impediu que no acto, que se clausuraba cuns pinchos e cunha degustación de filloas, se descubrise a placa conmemorativa no recinto feiral Manuel Vila, tal e como estaba previsto. Haberá cando facelo, pois, como lembrou Paz Rodríguez, "Moexmu é todos os días". "Seguide así", animou, para que esta feira dure "por sempre".