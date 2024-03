A Moexmu quere ser Festa de Interese Turístico de Galicia

"Dende a xerencia da Moexmu comezouse a preparación do expediente para que a Moexmu poida ser declarada de Interese Turístico de Galicia por parte da Xunta de Galicia", avanzan dende a organización da tradicional feira multisectorial, que celebrará a súa cuadraxésima edición do 5 ao 7 de abril no recinto feiral Manuel Vila de Muimenta.

"Considérase que se cumpren os requisitos que establece a lexislación vixente, para iso, e en coordinación co Concello de Cospeito, xa se solicitou a súa declaración de apoio", engaden dende a xerancia da tradicional Mostra Exposición Muimenta, que cada ano cita nesta pequena localidade chairega a milleiros de persoas.

Cartel da XL Moexmu. PAULA FRANCOS ANLLO

A súa idea é presentar o expediente ante a Axencia Galega de Turismo unha vez celebrada a feira deste ano, que volverá a contar coa presenza de máis de cen expositores, que teñen aberto o prazo para a reserva dos stands de artesanía e de productos galegos de calidade, así como das parcelas de maquinaria agrícola.

Acollerá tamén o concurso de gando de raza frisón, a exposición de rubia galega ou unha poxa en colaboración con Africor Lugo e ademais celebraranse os certames de manexadores e de preparadores de gando, no decurso dun programa de actos cheo de propostas ao longo das tres xornadas.

Dende a Moexmu inciden en que conseguir esta distinción autonómica, coa que xa conta a Festa da Filloa, suporía un "novo respaldo" que se sumaría ao XXIV Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, que xusto acaban de recoller.