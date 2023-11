Modesto Toubes: "Os World Cheese Awards son os Oscar dos queixos"

Acaban de recibir un novo ouro nos World Cheese Awards. Ser dos mellores do mundo é un orgullo, pero supón máis esixencia?

Non, porque é o que buscabamos dende o principio. Cando montamos a queixería o San Simón estaba en auxe e acababan de ampliar a denominación a toda a Terra Chá, pero dende o principio centrámonos no mercado exterior. Fixemos un estudo e vimos que tiña un potencial enorme para exportar, tamén polas propias características do queixo porque o afumado é un conservante natural. Fomos a feiras internacionais e a xente alucinou. Ao principio tivemos pedidos pequenos, pero pouco a pouco o mercado exterior deuse conta do seu potencial.

Cantos premios van no World Cheese Awards?

Dende 2012, que conseguimos un ouro e un bronce, levamos todos os anos. En total, once.

Un acostúmase ou hai nervios igual en cada convocatoria?

Son os Oscar dos queixos. E os nervios están aí igual. E a dúbida continua de se estás facendo ben o teu traballo.

Parece que moi ben...

(Ri). Os premios danche a razón sobre o acertado que foi buscar o mercado exterior. Hai catadores a nivel mundial que din que o noso queixo é medalla de ouro... Pero o importante é que hai unha continuidade. Iso vén referendar que é un produto de calidade continua. Non vale de nada agora un premio e nada máis.

E que vén despois deste premio?

Nada. Vén seguir traballando con moita ilusión, que o consumidor siga apreciando o produto. O verdadeiro catador é o consumidor.

Que produción ten Cas Leiras?

En 2006 empezamos con 200 quilos de queixo á semana, agora facemos 300 ou 400 quilos ao día.

Prevén seguir medrando?

É unha empresa moi familiar e arraigada e temos medo de perder esa esencia. Poderíase facer moito máis pero queremos ir con cautela, non é o noso obxectivo.

Canto se exporta?

Un 40%. A EE.UU. por excelencia, pero tamén a Corea do Sur, Emiratos Árabes, Xapón... incluso a Myanmar. O resto por España. É máis fácil atopar o noso queixo fóra de Galicia que en Galicia.

Por que é o mellor?

O San Simón destaca polo toque afumado co seu tempo de maduración. E a forma, a forma tamén axuda moito. Pero destacaría a constancia, unhas condicións hixiénico-sanitarias inmellorables e a calidade humana dentro da empresa. É moi importante.

O mellor bocado de San Simón?

Só, por suposto, nin pan.

Pero cada vez está en máis cartas de restaurantes.

Porque este queixo fundido é impresionante. Sobre carnes, pizzas, polbo... é espectacular.

Cal é a mellor forma de gardalo?

Como un Manchego. Ao ser curado non necesita moita neveira, ten que estar nun sitio fresco e seco. E se se quere tapar cun trapiño moi ben feito tamén.

Falta moito para impulsalo?

Moitísimo. Sempre facemos o mesmo e non somos capaces de facelo no exterior. Institucionalmente deberíase apostar moito máis por un produto que traería moitas alegrías a Galicia.