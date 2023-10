Modesto Renda: "Para nós non cambia nada. Polo de agora o goberno a nivel interno funciona ben"

El actual alcalde en funciones, Modesto Renda, afirmó que, pese a pillarles "por sorpresa", la dimisión de Veleiro "non cambia nada". "Estamos centrados no traballo das nosas áreas e o noso acordo co partido socialista non vai de persoas, vai de cargos. Non hai novidade máis alá de que o PSOE nomee a unha persoa ou outra", dijo.

Insiste en que el gobierno local "está funcionando moi ben polo de agora a nivel interno" y que de cara a la próxima votación de investidura no habrá cambios importantes.

"A nosa ambición a largo plazo é a alcaldía, pero se algunha vez son alcalde quero selo cos votos dos veciños e, polo tanto, Vilalba Aberta non vai falar da alcaldía porque ten algo firmado e comprométese a iso ata dentro de catro anos", concluyó el portavoz de la formación.

Constantino Alvite: "A dimisión colleunos a contrapé, pero non é nada que non sospeitaramos"

Constantino Alvite, el único edil del BNG, fue clave en la anterior investidura para que Elba Veleiro fuera de nuevo alcaldesa. La premisa de los nacionalistas fue desde el inicio de las negociaciones apoyar la investidura de un gobierno de izquierdas pero sin entrar a formar parte de él. Y así parece que van a seguir.

"A nosa postura, se mantemos o acordo acadado inicialmente con eles, sería seguir mantendo o apoio á candidatura do PSOE", plantea Alvite, que reconoce que la renuncia de la ya exregidora les cogió "a contrapé", pero que "non é nada que non tiveramos sospeitado xa de antes".

El BNG vilalbés acordó llegar durante el mandato a acuerdos programáticos puntuales, pero eso no asegura nada al bipartito, como se vio en el pleno de organización, donde votó en contra, igual que el PP, de la delegación de competencias a la junta de gobierno local.

Sandra López: "O mandato comeza revolto e son os vilalbeses os que pagan esta inestabilidade"

La portavoz del Partido Popular, Sandra López, transmitió "o máximo respecto pola decisión persoal" de Elba Veleiro y le deseó "o mellor no futuro, tanto no laboral como no persoal", pero afirmó que su dimisión demuestra "a debilidade do goberno bipartito de PSOE e Vilalba Aberta".

"Parece que este mandato, que apenas leva cen días, comeza revolto, de xeito parecido ao anterior e no que tamén se produciron dimisións sorprendentes nas filas do partido socialista", aseguró López.

Añadió que la "máxima preocupación" del PP —que no estaba cuando Veleiro dimitió porque se había ido del pleno— son "os vilalbeses, que son os que pagan a inestabilidade dun goberno recentemente formado ante a dimisión da súa máxima representante".