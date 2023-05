Modesto Renda: o candidato mellor valorado polos veciños que aspira a ser o alcalde

O candidato de Vilalba Aberta, Modesto Renda, actualmente edil, é o alcaldable mellor valorado polos veciños, segundo a enquisa de Infortécnica para El Progreso, rozando o 90% de grado de coñecemento. Hoxe explica o seu proxecto:

Captación de empresas e postos de traballo

O Concello leva anos deixando pasar empresas e postos de traballo pola inacción de PP e PSOE ao respecto da ampliación do chan industrial. Dende Vilalba Aberta darémoslle total prioridade á ampliación do polígono, vinculando a execución da nova fase á posta en marcha dun viveiro de empresas para axudar á xente nova que queira montar un negocio e non teña a capacidade de alugar.

Seguridade xurídica e fin das trabas administrativas

O Plan Xeral de Ordenacion Municipal (PXOM) está co PSOE no mesmo punto no que o deixou o PP e é por isto que o primeiro que faremos será desbloquealo pola vía da creación dunha Comisión de Seguimento que controle a súa redacción co fin de sometelo a exposición pública na lexislatura. Así mesmo, redactaremos unha nova ordenanza de tramitación que simplifique os trámites para a obtención de licenzas de actividade, funcionamento e obras.

Poñer a producir o rural con propostas reais

A nosa principal aposta é a creación dun Centro Municipal de Procesamento e Transformación de Produtos do noso agro no que os produtores locais poidan procesar as súas colleitas sen necesidade de inversión. Un proxecto que se inspira no modelo de concellos como de Moeche, San Sadurniño e Valdoviño, e que complementaremos coa bonificación ao 95% do IBI a vivendas vencelladas a un uso agrario ou gandeiro; a conversión do mercado de abastos no centro da distribución directa do produto do noso agro e a promoción das permutas voluntarias de terras agrícolas entre particulares, subvencionando o Concello o cen por cento dos gastos notariais.

Nas parroquias, a mesma inversión que na vila

O PSOE gobernou durante catro anos por decreto cos presupostos do PP. Vilalba Aberta aprobará unhas novas contas municipais que blindarán un investimento mínimo de 850.000 euros nas parroquias por cada ano da lexislatura.

Cambio de sentido circulatorio na Rúa de Pravia

Se os vilalbeses nos dan a súa confianza encargaremos un estudo técnico con vistas a mudar o sentido circulatorio imposto na Rúa da Pravia por parte do PSOE.

Vivenda pública para os novos

Reactivaremos o expediente de desafectación das antigas vivendas de profesores e iniciaremos os trámites para acadar a titularidade das casas de Legoeiros, co fin de dedicalas a aluguer social.