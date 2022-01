Mobles que volven á vida

Na parroquia polense de Mosteiro os obxectos volven á vida. Como se dunha variña máxica se tratase, as mans dos alumnos do curso de restauración conseguen que mobles antigos, deteriorados e en pésimas condicións luzan coma recén saídos da tenda.

Podería ser un don dos veciños, pero o certo é que as ensinanzas de José Luis Castro son fundamentais para logralo. A paixón deste gandeiro pola restauración vén de hai máis de dúas décadas e agora transmite os seus coñecementos aos veciños que desexen aprendelos. "Traballar a madeira é algo que me relaxa e me gusta moitísimo. Reconstruír pezas e darlles un acabado completamente novo é algo moi satisfactorio e agora comparto esta paixón cos veciños", explica Castro.

O taller de restauración de mobles está organizado pola asociación de Mulleres Rurais Olvido de Pol e botou a andar no mes de outubro. Neste tempo, a media ducia de alumnos que asisten todos os xoves e venres en horario de tarde ao taller de José Luis Castro aprenderon a dar unha nova vida aos artiluxios de madeira que xa non usaban.

Así renovaron unha mesa de noite, un moble con máis de 200 anos, un dormitorio e varios xugos. "Cada persoa que asiste ás aulas trae a peza que quere restaurar e dámoslle aquí unha nova cara", comenta o mestre, que recorda que unha das pezas máis "curiosas" que arranxaron foi a porta dun nicho.

O proceso para darlle unha nova vida aos artiluxios é moi laborioso, pero os resultados son espectaculares. "Os alumnos quedan gratamente sorprendidos. Tratamos de recuperar por completo mobles que teñen moitísimos anos. Dámoslles un tratamento en profundidade, pero mantendo sempre a súa función e estética orixinal, coa finalidade de que duren polo menos outros cen anos máis", recalca Castro.

Ademais de restauración, a asociación de mulleres rurais organiza actividades coma ioga, pilates, aquagym ou un encaixe de bolillos. Desde 1999, esta entidade formada por máis de 80 socias encárgase, tal e como asegura a súa presidenta, Mercedes López, de "buscar iniciativas para que as mulleres do rural tamén poidan desfrutar do tempo de lecer".