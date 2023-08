El Miteco autoriza el cierre de la térmica y fija en un máximo de 12 meses el inicio del derribo

Era la crónica de una muerte anunciada. Desde que Endesa solicitó en 2019 la autorización administrativa para el cierre de la térmica de As Pontes, una de las centrales eléctricas más importantes del país y que inició su actividad hace ya 47 años, todos en la localidad esperaban el cerrojazo definitivo mientras miraban de reojo a la chimenea gigante.

Y por fin la espera terminó este sábado, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución en la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autoriza a la compañía eléctrica a cerrar los cuatro grupos de la térmica con una potencia neta de 350 MW cada uno, dándoles un plazo máximo de doce meses para solicitar su indisponibilidad e iniciar las tareas de desmantelamiento, que se podrían prolongar durante unos tres años.

Esta esperada autorización llega además de la mano de un informe favorable de Red Eléctrica, entidad a la que durante los últimos años el Gobierno recurrió en varias ocasiones para saber si el cierre era compatible con la seguridad del sistema y la garantía de suministro eléctrico.

Lo era en el año 2020, pero la crisis energética derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia dejó un contexto complejo en el que se podría dar "una situación de déficit de cobertura dentro del rango de valores considerados aceptados históricamente sin contar con la disponibilidad de la central de As Pontes", según se recoge en el texto emitido por Red Eléctrica y publicado en el BOE.

Estos compases de incertidumbre fueron precisamente los que motivaron al Miteco a autorizar, en septiembre de 2022, el cierre de solo dos de los cuatro grupos de la central pontesa -concretamente el tres y el cuatro- y condicionar el futuro de los otros dos a las necesidades energéticas.

Pero a lo largo de este año, el escenario ha mejorado considerablemente dejando un mercado algo más estable, tal y como queda constatado en el informe que Red Eléctrica emitió en el mes de junio, y en el que consideraba "que actualmente se cumplen las condiciones que hacen viable el cierre de todos los grupos de carbón de As Pontes".

Con esta autorización definitiva en la mano, Endesa apurará ahora las existencias de carbón que quedan en suelo pontés -y que rondan las 100.000 toneladas, según las cifras que baraja la compañía, y que se podrían quemar entre septiembre y octubre-.

Pero, además, mantendrá vigente la prórroga de los contratos con las empresas auxiliares que operan en la factoría, que según ha confirmado se prolongaría hasta el próximo mes de noviembre.

Además, la eléctrica ha reiterado su compromiso de poder mantener a este personal en las futuras tareas de predesmantelamiento y desmantelamiento, que incluyen un plan de formación para capacitar a 130 personas. En septiembre de 2022 la licitación ya estaba lista a la espera de la resolución de cierre que por fin, después de años de esperas, protestas e incertidumbre, ha llegado.

Reacciones: el comité de empresa y los sindicatos piden concreción en el aspecto laboral

La noticia del cierre de la central térmica de As Pontes era algo esperado, pero ha llegado de manera "sorpresiva" para los implicados —algunos se enteraron por los medios y otros por el BOE, cuando en realidad esperaban una comunicación oficial que no llegó—, que reclaman mayor concreción en el aspecto laboral. Así lo ha indicado el presidente del comité de empresa, Ricardo Casas, quien valora la decisión del Miteco como "arriesgada" y la califica de "triste".

"Con esta central dejamos atrás un símbolo industrial y del empleo a nivel gallego y nacional", afirma, preocupado por ver cómo afectará esta situación a la empleabilidad en la zona. En este sentido, Casas espera que Endesa "cumpla con las promesas de recolocación en entornos próximos» del personal propio, que ya tuvo que marcharse y volver demostrando "una gran profesionalidad". Pero, también reclama que se "mantenga el empleo" entre las compañías auxiliares.

En una línea similar se manifestaron los sindicatos, que insisten en la necesidad de mirar de cara al futuro. CC.OO. defiende que es necesario que se vayan despejando las dudas en cuanto a la incorporación de los trabajadores en las tareas de predesmantelamiento y en los procesos de formación prometidos.

Por su parte, UGT mostró su preocupación por los fondos que Endesa preveía destinar al derribo de la instalación y que se habrían derivado y a la importancia de avanzar en otros proyectos. "Non queremos ver a central parada e sen traballo ata 2025", afirmaron.

Desde la CIG exigieron una "reunión formal" para conocer "cal é a realidade e as garantías" sobre los proyectos que se plantean "se non se activa un concurso de transición xusta para As Pontes", reclamaron.