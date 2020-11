Continúa o misterio en Guitiriz: aparece un novo letreiro de autoría descoñecía

Os veciños de Guitiriz pregúntanse quen é o autor do misterioso cartel que apareceu nos últimos días no cemiterio de Santa Cruz de Parga, en Guitiriz. "Obligatorio uso de mascarillas. Excepto residentes", reza o letreiro, que sacou máis dun sorriso aos visitantes do camposanto.

Moitos atribúen a autoría ao creador de multitude de letreiros artesanais que foron aparecendo nos últimos meses en distintos puntos do municipio.

"Quen os fai?". Polo momento, ninguén parece ter a resposta. E se alguén a sabe, prefire gardar silencio e manter o misterio que rodea a autoría destes senlleiros sinais. Teorías e culpables non faltan, pero polo momento, ninguén se chamou a unhas creacións que son obxecto de miradas, fotografías e tertulias. E por suposto, xa chegaron ás redes sociais.