Miriam Fernández: "No rural temos moito que dicir, aínda que moitas veces se esquezan de nós"

Cando naceu o interese polo tear?

Dende sempre os oficios tradicionais chamáronme moito a atención, escoitarlle a miñas avoas sobre os traballos téxtiles e ver os teares nos museos etnográficos eran cousas que despertaban en min interese. Pero realmente empecei cando puiden probar por primeira vez nun curso que trouxemos para a asociación de mulleres rurais de Insua, alá polo 2008 ou 2009. Quedei impresionada de todo o que se podía facer e á vez infundiume un gran respecto cara as nosas devanceiras en canto a todo o que hai que aprender ata chegar a crear un pano. Non só é sentarse fronte ao tear e pasar a lanzadeira dun lado a outro, hai moita preparación previa para cada peza.

Como crearon Fusaiola?

O xerme do obradoiro comezou con miña nai Lourdes Otero no 2012, eu estaba na universidade e tiña menos tempo para adicarlle ao tear, polo que ela foi a que, tras formarse no Centro de Artesanía e Deseño e aprender doutras artesás maiores, comezou a tecer profesionalmente e transmitirme os coñecementos a min. Máis tarde uninme eu, e entre as dúas démoslle impulso ao negocio constituíndo e dándolle nome ao obradoiro, adquirindo o amparo da marca Artesanía de Galicia, participando en proxectos maiores,

Que balance fai destes anos?

O balance xeral é bo, cos seus altos e baixos coma moitos artesáns nun sector que ás veces se mantén a duras penas fronte os cambios da vida moderna, pero con esforzo e traballo seguimos adiante mostrando as nosas creacións, explorando novos horizontes e técnicas e mantendo o saber ancestral das nosas devanceiras.

Que importancia ten a súa nai na implicación co liño?

Toda, foi quen nos meteu o vermiño no corpo ás compañeiras da asociación e a min sobre a idea de recuperar o cultivo e a memoria téxtil na parroquia. Loitou moito para conseguilo e sempre contou co apoio das socias, que traballaron arreo. Dela e das demais aprendín moitísimo sobre esta febra téxtil e sobre o tecido, unha base que me animou a seguir investigando e especializarme no ámbito, descubrindo todo o universo cultural que xira arredor do liño e do tecido. Foi e segue a ser a miña mentora, por ela sinto agradecemento e admiración.

Como valora todo o traballo que se fixo dende a asociación?

Creo que pola vida hai que pasar con humildade, pero tamén hai que recoñecer o esforzo que se leva facendo tantos anos dende a asociación para recuperar o cultivo tradicional do liño, traballo que posicionou este colectivo como referente en canto a proxectos de recuperación etnográfica e patrimonial en Galicia, contribuíndo a colocar Insua no mapa e a Vilalba como referente. Pon de manifesto que a unión fai a forza e que no rural temos aínda moito e que decir a pesar de que moitas veces se esquezan de nós.

Dese traballo editou un libro en 2019. Como se xestou?

A idea xestouse un ano antes de cumprir os dez de inicio do proxecto de recuperación do liño. O meu desexo era de plasmar por escrito toda a información que foramos recompilando, ademais da experiencia e os recordos compartidos. Recuperar esa memoria perdida, rescatar e restaurar os apeiros do liño dos faiados para volver a a poñelos en marcha, falar cos avós e avoas para que nos falasen de cada un dos pasos do cultivo e daquelas tascas e fías. Foi unha aventura que mereceu a pena e que creou un forte vínculo entre nós.

Que pasos quedan por diante?

Manter o que se conseguiu, recuperándose destes case dous anos de parón forzado, e pensando en proxectos complementarios que permitan ás socias seguir desfrutando dun rural vivo.

Como vos afectou a pandemia?

O máis importante no que nos afectou foi en non poder xuntarnos as dúas xornadas semanais habituais. A Tasca 2020 e outras actividades programadas foron cancelados para non por en risco a ninguén, polo que a o calendario e a Tasca 2021 rexirase polos mesmos criterios, atendendo ás indicacións sanitarias. Traballaremos no programa, tendo todo preparado para adaptalo ao escenario que toque vivir chegado outubro.

O ano pasado participou no proxecto Tecer para crer, que significou?

Unha oportunidade profesional moi grande e un impulso significativo para o obradoiro. Viaxamos pola provincia de Lugo cun dos meus pequenos teares visitando mulleres que antano foran tecelás e outras artesás do tecido en activo, dende Burela ao Piornedo. Foron uns días nos que compartimos experiencias de vida e puiden testemuñar unha vez máis o importante que foi o téxtil e o seu traballo tanto na economía diaria de antano como na artesanía actual, aínda que non sempre se lles dese o crédito que merecen. Foi unha experiencia emocionante e enriquecedora en moitos sentidos, volvería a repetila sen dúbida.

Ademais do tear está implicada en Clío Reconstrucción Histórica.

Esta asociación creámola tres persoas cando rematei os meus estudos de Historia da Arte e comecei co máster en Xestión Cultural. Pensamos en aportar altruistamente actividades e ferramentas para explicar e divulgar a historia e a arte, crendo que non hai mellor forma de entender o que podemos ver nas vitrinas dos museos que achegándoas ó público con obradoiros divulgativos e charlas nas que observar o seu funcionamento. O apartado adicado ó estudo e recreación dos procesos téxtiles do mundo Antigo converteuse nun dos puntos fortes das nosas actividades.

Onde estiveron?

Participamos con talleres infantís e charlas en museos como o do Castro de Viladonga, a Rede Museística Provincial de Lugo, o museo das Vilas Romanas en Valladolid ou o da Vila Romana da Olmeda en Palencia. Colaboramos con asociacións locais e participación en eventos de ambientación ou recreación histórica en Zamora, Narón, León ou Sevilla.

Teñen intención de profesionalizarse?

Co paso do tempo vimos que a idea estaba tendo acollida entre os museos, que lles gustaba a nosa forma de traballar e se poñían en contacto connosco, solicitándonos unha implicación que no tempo era complicada de manter altruistamente. Por iso a comezos deste ano consideramos a idea de profesionalizarnos na xestión cultural, aínda que momento vai paseniño por mor do covid.

Ten outros proxectos?

Co obradoiro de tecido teño ideas no tinteiro en canto a pezas coas que animarme a participar nalgún premio de artesanía, buscando tamén novas oportunidades, pero mentres os riscos da covid sigan afectando a vida diaria supoño que nos espera máis traballo de taller a porta pechada que de costume.

E algunha publicación?

Sempre adico un tempo de traballo a isto. Algún día gustaríame sacar un estudo sobre téxtil da Antigüidade que teño a medio rematar. Síntome moi cómoda neste ámbito, polo que me gustaría continuar nun futuro estudos de doutoramento. E non descarto probar con outras publicacións.

"Pagaría por ollar a vida diaria nos castros pola fechadura dunha porta"

Se puidese escoller, en que época lle gustaría ter nacido?

Sendo muller, e a pesar de que queda moito por andar, quedaríame na actualidade. Aínda así gustaríame ver as aldeas cheas de vida das que fala miña avoa e pagaría por ollar a vida diaria dos habitantes dos castros, aínda que fose pola fechadura dunha porta.

Un personaxe histórico?

Clara Campoamor. Por loitar pola igualdade e os dereitos fundamentais das mulleres, entre os que destaca o voto feminino.

Unha película.

‘ Dentro do Labirinto’, de Jim Henson.

Un libro.

‘Pel de Lobo’, de Xosé Miranda.

Unha prenda especial que confeccionase?

Unha bufanda de la vermella. Non é especialmente bonita nin perfecta, pero foi a primeira peza que tecín con 17 anos.

El algunha con unha historia especial?

As colchas da avoa, unha toquilla de pelo de cabra de miña bisaboa e un pano marino do traxe rexional familiar de miña tataravoa.

Un recuncho especial en Insua ou calquera que lle guste de Vilalba?

En Insua teño un par recunchos especiais xunto o río que me transmiten paz. De Vilalba o Paseo dos Soños ou o casco antigo.