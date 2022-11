Mirador de Barangón: vistas tatuadas no corazón

Localización

Dende o Chao do Pousadoiro hai uns once quilómetros. Logo de cruzar a ponte sobre o Eo hai que coller á dereita e seguir a LU-P5404 e logo a LU-P-5401 e xirar á esquerda, pola 5403, no desvío cara a Santalla, parroquia de Ribeira de Piquín á que pertence Barangón. Ao chegar á aldea, hai que subir á esquerda ata chegar ao mirador.

Acondicionamento

O Concello mellorou os accesos e colocou unha estrutura de madeira, con bancos integrados, en 2018. Ribeira de Piquín revaloriza su paisaje con la adecuación del mirador de Barangón Antenas

Mirador. C.PÉREZ

Laura Cabo naceu en Barangón. Criouse en Barangón. E viviu un Barangón ata que marchou estudar. Pasou pola Coruña e agora vive en Lugo, pero Barangón é ese lugar ao que sempre volve. "É raro que pase 15 días sen ir, é a miña maneira de desconectar, de respirar aire puro e de coller forzas para a seguinte semana", di, destacando que nesas visitas, nunca tan frecuentes como lle gustaría, hai unha parada obrigada. Unha subida necesaria ata o Mirador de Barangón.

Acceso ao mirador. C.PÉREZ

"Teño que ir adrede, sempre que podo", precisa sobre un paseo hoxe esporádico pero imprescindible –en soidade ou canda a súa nai, súa cuñada, amigas...–, para tocar a gaita, ler un libro, conversar ou, simplemente, estar. Noutrora, ese ascenso de 600 metros era rutinario: "De pequena, cando tiña un momento libre, sempre tiraba para alí". Porque o aparcadoiro para os vehículos ou as bicicletas que agora suben a cotío, sobre todo no verán, o coidado camiño de acceso, a estrutura de madeira, o panel explicativo do que se ve... todo iso que fixo do mirador un referente para veciños e foráneos non chega ao lustro, mais as vistas "son de sempre, levan aí toda a vida, non se moveron do sitio".

"Ves todo o val de Ribeira de Piquín, nun día claro ves perfectamente o Chao do Pousadoiro, a Serra de Meira, pobos da Fonsagrada... ves practicamente ata Asturias", enumera Laura, que agradece a implicación do Concello non só por acondicionar o lugar, senón por promocionar e pór en valor a riqueza natural e paisaxística do municipio. "A Ribeira era coñecida polas troitas, por Seivane, pero non polas súas paisaxes e temos lugares moi bonitos, moitos tesouros escondidos", destaca unha moza profundamente unida ás súas raíces.

Vistas dende o mirador de Barangón. C.PÉREZ

"Para min, Ribeira de Piquín é importante toda, a terra sempre tira", di, e para refrendar ese vínculo inquebrantable, ese "miña casiña, meu lar" que xa tiña tatuado no corazón, quixo gravalo tamén na pel: "Neste último ano tatuei as coordenadas de Barangón, xusto as da miña casa". Unha proba física dunha unión tan intanxible coma a sensación que a enche cando sobe ao mirador e fai aquilo ao que o seu nome convida. Mira, e sente: "É onde curo todos os males con só respirar".