O miradoiro Terra Chá: o lugar máis alto de Feira do Monte

Localización

Para ir dende Vilalba, cómpre ir pola LU-120 ata coller o desvío á dereita para a estrada LU-P-6501 cara a Cospeito. Logo, ao chegar a Feira do Monte, o miradoiro atópase a carón da igrexa, no punto máis alto da capitalidade.

Horarios

Para visitar o miradoiro é necesario acceder a través do bar, e os horarios para visitalo son de luns a xoves de 9.00 a 16.00 horas, os venres de 9.00 a 13.00 horas e sábados e domingos a partir das 12.00 horas. É un espazo gratuíto e non é preciso reservar previamente.

Inmediacións

Ao carón do mirador están boa parte dos servizos municipais de Cospeito, como a escola infantil, o CPIVirxe do Monte, o centro de saúde e a igrexa. Tamén están ben preto o campo da feira e o centro de día da localidade.

A Ermida Nosa Señora do Monte, a carón do miradoiro. C.F.R.

A veciña de Cospeito e membro do grupo de música tradicional Asubíos da Chaira Ana Fernández asegura que a súa terra "ten infinidade de lugares fermosos e dignos de visitar", polo que lle resulta complicado escoller só un deles. Pero pensando xa na primavera, a cospeitesa afirma que o miradoiro Terra Chá, localizado no punto máis alto da Feira do Monte de Cospeito, "é ideal para poder botar unha ollada ao noso municipio, e un pouco máis aló, porque dende alí dominas moito terreo, e realmente merece a pena aproximarse", afirma.

Ao miradoiro pode accederse a través do bar que se atopa alí mesmo, e os visitantes poden tomar algo na súa terraza mentres desfrutan das vistas, e a nada menos que dúas alturas, xa que o miradoiro conta con dous niveis. "Dende el podemos botar unha ollada do que é a esencia do concello, por iso me gusta ir de vez en cando, especialmente cando hai algunha feira ou algunha festa, cando Feira do Monte ten máis ambientE", sostén Fernández.

A carón do miradoiro atópase ademais a Ermida Nosa Señora do Monte, de planta rectangular con dous alpendres a cada lado, que é considerada a máis importante da capitalidade, e que conta ademais cun cruceiro construído a mediados do século XVIII.

Ademais da "espectacular panorámica da Terra Chá" que ofrece o miradoiro, dende o que se pode ver a lagoa e algúns dos concellos limítrofes, a veciña de Cospeito indica que é "un lugar que se atopa colocado estratexicamente", xa que está ao lado do colexio e do centro de saúde, así como dun parque "moi agradable, no que moitos veciños e turistas aproveitan para pasar a tarde cando fai bo día", di Ana Fernández, que afirma que todo o que pasa por alí "queda encantado, non só polas vistas, que tamén, senón polos servizos que ofrecen os arredores".

Aínda que ela admite que non acode con asiduidade porque "xa estou acostumada como veciña", pensa que é un dos lugares con máis encanto da súa terra porque "o miradoiro permite visualizar todo o verde e a natureza que temos na Terra Chá". Ela recomenda visitalo, sobre todo, cando vai bo tempo, xa que asegura que é unha experiencia "que todo o mundo que vén desfruta".