Miñones califica de muy novedoso el plan de Guitiriz para mejorar la Etap

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, avaló este miércoles la apuesta de Guitiriz para mejorar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap), precisando que se trata de un proyecto muy novedoso por el que deberían apostar otros municipios. "Estamos intentando trasladarlles que é necesario que fagan ese tratamento nas estacións de bombeo, nas depuradoras...", dijo en una visita a las obras que se están ejecutando en las instalaciones, al entender que esa apuesta por la eficiencia energética repercute directamente en "un beneficio moi evidente para os veciños".

El Concello de Guitiriz se acogió a las ayudas estatales para llevar a cabo una mejora integral de la Etap, automatizando los procesos –se programan por la noche, para reducir costes–, sustituyendo bombas y filtros –incluido el sistema para eliminar el hierro, que tantos problemas ha generado por su acumulación en el pantano–, mejorando los sistemas de análisis o incorporando la posibilidad de reciclar, a través de un decantador, el agua usada en los procesos de lavado, que antes se desperdiciaba.

El técnico de medio ambiente municipal, José Cornide, dio cuenta de las actuaciones que está ejecutando Espina y Delfín, adjudicataria de un proyecto al que se destinan más de 350.000 euros, y avanzó que estas se traducirán en un ahorro energético del 32%, reduciendo el consumo eléctrico, lo que a su vez reducirá la factura mensual actual, de entre 900 y 1.000 euros, a unos 600.

El Concello también recibe fondos estatales para renovar el alumbrado, el plan de banda ancha o la rehabilitación de viviendas

El Concello, para que la Etap sea más eficiente y sostenible, tiene una subvención de 261.920 euros del Idae, que también apoya, con 130.000 y 139.000 euros, la renovación del alumbrado público con led, lo que permitirá al Concello "aforrar 45.000 euros na factura da luz –que se podrán destinar a otros fines– e rebaixar en 130 toneladas as emisións de CO2 á atmósfera", destacó Miñones.

El delegado del Gobierno también hizo hincapié en que el Gobierno, en su "aposta decidida por dar servizos aos concellos para que non perdan poboación", también ha puesto en marcha un plan e banda ancha, presupuestado en 16,3 millones –10,2 aportados por el Estado– para la provincia en 2022, y que en el caso de Guitiriz permitirá dotar de este servicio 2.576 viviendas y empresas.

Miñones quiso felicitar a la alcaldesa por la creación del Área de Rehabilitación (Ari) de Os Vilares y Guitiriz, a la que en una primera aportación las arcas estatales inyectan 120.000 euros. "Esa é a aposta que creo que temos que facer, rehabilitar os nosos núcleos no rural, darlles servizos e a partir de aí conseguir que novamente a xente volva ao rural", concluyó el representante estatal en una visita en la que estuvo acompañado de la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, agradeció estas ayudas estatales, "moi importantes para concellos pequenos coma o noso, que estamos neste reto demográfico", aseguró, abogando por "aproveitar este momento de pandemia, no que a xente retorna un pouco máis ao rural", si bien para que esto suceda "temos que ofrecerlles servizos". "E para mellorar as nosas instalacións temos que contar con estas axudas do Goberno", defendió la regidora.