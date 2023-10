Miño Guerreiro: "Nacín ao abeiro do gran movemento de cogomelos pontés"

Cando empezou o seu interese pola micoloxía?

Nacín no 88, un ano antes o meu pai foi socio fundador de Poupariña, e no 89 celebrouse a primeira Feira de Fungos. Nacín ao abeiro de todo ese gran movemento de cogomelos das Pontes, aínda que non foi ata 2010 cando empecei a interesarme máis en profundidade, a saír co meu pai ao monte, a sonsacarlle información a el e a miña nai na cociña.

E do monte á feira. Canto tardou en participar activamente no concurso de cestas?

Presenteime por primeira vez en 2014, quería medir os meus coñecementos, era unha motivación para seguir aprendendo e levei o terceiro premio. Ao ano seguinte saía cada fin de semana ao monte e empecei a interesarme polos fungos da madeira e presentei unha colección no concurso pola que me deron o premio especial. Saía moito con amigos e aí foi cando me dei conta que estaba desaproveitando os coñecementos que tiñan na miña casa, quería aprender e manter ese legalo.

Como xurdiu a idea de refundar a asociación?

Naquela época, xunto con Pilar Tembrás e María Fraga, falamos de crear unha asociación naturalista nas Pontes, pero non callou a idea. Quedou en ‘stand by’ ata 2021, reformulouse a proposta e plantexouse a posibilidade de refundar a entidade histórica despois dunha saída ás Fragas na que nos xuntamos 20 persoas. Entre eles acudiu Vicente Bellas, un antigo socio, que se ofreceu a ceder todo o material que había de Poupariña. O proceso foi longo, e ata xullo deste ano non conseguimos ter toda a documentación.

A micoloxía é unha actividade en crecemento non sostible, sobre todo nas redes sociais

Volver botar a andar a entidade foi un dos pasos máis importantes?

Si, xunto a integrarnos na Federación Galega de Micoloxía.

Con cantos socios contan na actualidade?

Ao redor dun cento, entre os da anterior etapa e os novos.

Cal é o perfil?

A media de idade está entre os 30 e os 45, metade homes e metade mulleres. Hai xente das Pontes, pero tamén temos socios de Mañón, A Capela, Ortigueira, Santiago... Era un dos propósitos que tiñamos, e estamos conseguindo atraer xente de moitos recunchos.

Xa empezaron coas actividades deste outono cos Luns Micolóxicos. Como está sendo a acollida?

Fundamentalmente está acudindo xente da asociación, así que animamos aos veciños que teñan interese a que se sumen. A actividade desenvólvese no soto da Casa Dopeso de 18.30 a 20.30 horas.

E teñen previsto celebrar algunha iniciativa máis?

Si, temos programada unha saída este domingo, día 15, só para socios. Logo participaremos noutra coa asociación local O Carril da Veiga Verde, o 22, e xa o 11 de novembro faremos outra coa asociación de veciños de Sancovade, en Vilalba. Tamén esperamos participar activamente na Feira de Fungos e Cogomelos, que se celebrará o 28 e o 29 de outubro.

En que máis están a traballar?

Estamos inventariando e dixitalizando todo o arquivo histórico na canle de YouTube e xa pensamos en poder facer algún curso regrado co tempo.

A micoloxía está de moda?

É unha actividade en crecemento non sostible, sobre todo nas redes sociais. A xente debe ser consciente de que é unha actividade que pode ser perigosa se non se ten a formación adecuada.