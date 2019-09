El Ministerio para la Transición Ecológica se ha comprometido a convocar una mesa con Endesa para abordar el futuro de la planta térmica de As Pontes, según ha afirmado este martes el regidor de este municipio, Valentín González Formoso. El también presidente de la Diputación de A Coruña lo ha confirmado al término de la reunión mantenida este martes con responsables del departamento que encabeza Teresa Ribera.

Según González Formoso, la mesa tendrá lugar "antes de que termine el presente mes de septiembre" y en ella se sentarán representantes de la compañía, el Gobierno central, el comité de empresa y el Ayuntamiento de As Pontes, así como el grupo de trabajo que se ha creado para abordar el futuro de la planta. "Conoceremos qué es lo que necesita la central térmica, de boca de su propietaria, para reactivar su actividad, y sabremos a donde está dispuesto a llegar el Gobierno para que esto sea posible", ha apuntado el regidor, que ha estado acompañado en Madrid por sus homólogos en los municipios de A Capela, As Pontes, Narón, San Sadurniño, Vilalba y Xermade.

González Formoso también ha manifestado que han solicitado al ministerio que lleve a cabo "gestiones con la propia Endesa" para que "no haya despidos de auxiliares, que tenga paciencia, hasta que esto se reactive, ya que se lo debe a este colectivo, a este pueblo y a las comarcas".

La Xunta reclama "transparencia" al Gobierno central sobre el futuro de la central

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha reclamado "transparencia" al Gobierno central respecto al futuro de la central y ha asegurado que "le ha dado la espalda" a las 750 familias que dependen de esta. A preguntas de los periodistas, ha acusado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de, "independientemente del precio del C02", tomar decisiones que "penalizan" a las empresas que realizaron inversiones para adecuar sus instalaciones a la directiva de emisiones industriales, como la fábrica de la localidad coruñesa.

De este modo, ha afirmado que la decisión que ha llevado a esta situación ha sido "política" y ha instado al Gobierno central a "tomar las decisiones que se precisen" para garantizar la continuidad de la planta. En este sentido, ha recordado que otros países europeos han apostado por iniciativas como "la eliminación del céntimo verde o pagos por compensación de capacidad" con el objetivo de garantizar la "viabilidad" de estas empresas.

'Galiza, un futuro sen carbón' pide rechazo iniciativa PP transición energía

La plataforma 'Galiza, un futuro sen carbón', conformada por colectivos sociales y ecologistas, ha reclamado este martes a "todos los grupos de la oposición" en el Parlamento de Galicia que voten en contra de la iniciativa del PP sobre transición energética al estimar que busca únicamente "retrasar todavía más" ese proceso.

En un comunicado, ha resaltado que se trata de un asunto "urgente" y ha indicado que el partido "no quiere una transición justa y ordenada". A su juicio, actúa a "la medida del interés de grandes empresas".

En este sentido, ha observado que la formación pretende un procedimiento "interminable" y ha aludido al caso concreto de Endesa, "dueña de la central de carbón de As Pontes". "Su iniciativa no propone medidas de protección de los trabajadores, sino ayudas económicas y exenciones fiscales a demandar al Gobierno estatal para favorecer la generación de cambio climático en la central de carbón de As Pontes", ha asegurado la entidad. De este modo, ha señalado que la planta "será la única activa en Galicia después del cierre de Meirama en 2020".

Para 'Galiza, un futuro sen carbón', el cierre "planificado de la central de carbón de As Pontes" es "posible, además de urgente y necesario", y tendría que producirse "a más tardar en 2025". Según la plataforma, "esta central eléctrica con ya 40 años de actividad es la industria situada en Galicia que provoca mayor impacto ambiental negativo dentro y fuera de nuestro territorio".

En su opinión, "destaca especialmente por su aportación a la crisis climática; en 2018 volvió a estar entre las 20 mayores industrias emisoras de dióxido de carbono" de la Unión Europea.

Finalmente, la asociación indica que sus emisiones no serán reducidas con "la reforma de la que está siendo objeto" la central. Al respecto, ha remachado que no "afecta al principal gas de efecto invernadero causante de cambio climático", en referencia al dióxido de carbono.

Asimismo, ha valorado que Endesa prevé que este año la producción en As Pontes baje de los 8.000 a los 2.600 gigavatios por hora, hecho ante el cual ha matizado que un "descenso así provocaría una bajada importante de las emisiones totales gallegas causantes de cambio climático".