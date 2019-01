Mimo e paciencia para unha xenebra 10

O que queira ter resaca, que se absteña. O que queira gozar, que mellor ca unha xenebra craft. Traducido á linguaxe común, é aquel produto de calidade suprema que radica nos coidados e atencións que recibe. Niso Marta Seoane, vilalbesa de nacemento, de Román, non escatima e dese «mimo» xurdiu Carpers, unha xenebra rosa que pode recordar a outras pola súa cor, pero «para nada son comparables».

Carpers faise a base de amorodos, arandos, amoras —froita que dá a cor característica— e framboesas, todos eles acompañados de castañas «para que os sabores liguen ben», e o alcohol base feito de trigo. Todo iso de Galicia, aínda que o proceso de destilado se leve a cabo en Madrid, nunhas instalacións moi concretas. «Queriamos unha destilería específica e atopámola en Madrid. Pola súa filosofía de marca e polos alambiques de cobre», explica, «un dos tres requisitos que se precisan para que unha xenebra sexa catalogada como craft». As outras dúas condicións son os ingredientes naturais e a produción en pequenas partidas para controlar a produción. Todo aprobado.

En 2018 produciron 9.000 botellas en partidas de 3.000, datos que non corresponden a todo o ano, xa que a súa estrea foi no FIV de Vilalba, algo que «tiñamos claro antes de comezar, porque somos de Vilalba, pola cor corporativa do festival e porque é un público que casa ben con Carpers». A acollida foi «excelente» e agardan que este ano sexa «aínda mellor», xa que nestes meses xa chegaron a boa parte do país e pódese atopar en múltiples locais vilalbeses e de Lugo. Precisamente, é en Román onde pretenden establecer nun futuro a súa destilería.

O esmero co que naceu esta xenebra logo de catro anos «e moitas probas» tradúcese nun sabor inigualable, que fai que ata os que non lles gusta a xenebra rosa, a tomen con outra perspectiva. O acompañamento? Doado. «Tónica con pouca burbulla e de sabor neutro, acompañada de cítrico, coma o limón. Ou soa con xeo», afirma Marta. A clave está en que pese á botella de liñas sinxelas que se ve, dentro dela albérgase un tesouro para quen queira «beber desfrutando do que bebe. Non queremos emborrachar a ninguén». Unha delicatessen a prezo asequible.