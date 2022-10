El Milenio de Oro reparte un premio de 51.825,75 euros en el Gordo del domingo

A un solo número se quedaron, en el sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo, tres acertantes de llevarse un bote de 10.100.000 euros. Los tres, uno de ellos una persona que selló su boleto en la administración El Milenio de Oro de Guitiriz, se hacen igualmente con un buen pellizco, 51.825,75 euros, por acertar los cinco números de la combinación ganadora (5, 18, 21, 30, 37). Solo les faltó el número clave, que fue el 1.

"Sempre é unha alegría repartir premios e seguro que ao agraciado ou agraciada lle veñen moi ben", asegura el responsable de la administración guitiricense, Pablo Vilasuso, que desconoce por el momento quién es la persona afortunada.

"Agora hai que ir polo Gordo do Nadal", dice, verbalizando el sueño de todos los loteros. Y aunque ese aún no le ha tocado celebrarlo, la fortuna no deja de sonreír a esta administración, que aún obstenta el récord del mayor premio de la Lotería que ha tocado en la provincia de Lugo, de más de ocho millones de euros, y reparte premios superiores con regularidad, como una Bonoloto de cinco más complementario sellada este año que también se llevó alrededor de 50.000 euros.

En el sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo también se registraron una veintena de acertantes de tercera categoría (cuatro números más el clave), que recibirán 1.413.43 euros; 262 de cuatro aciertos (cuarta categoría), que se llevan 125,88 euros; 888 de quinta categoría (tres más uno), recompensados con 42,45 euros; 9.976 de sexta (12,28 euros); 13.599 de séptima (6,93 euros); y 148.299 de octava, que obtienen tres euros. Los casi 221.000 boletos que tienen el reintegro perciben 1,5 euros.