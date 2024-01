Mil kilómetros por un sueño

Arturo Ramírez e Izan Fernández separaron sus caminos futbolísticos en junio, tras compartir vestuario en el filial del Málaga, en Tercera RFEF. Pero, cosas de la vida, volvieron a cruzarse un par de meses después y nada más y nada menos que a 1.000 kilómetros de sus casas, en una nueva aventura deportiva en la que cambiaron el azul y blanco de sus camisetas por el rojo y verde.

Tras conseguir el ascenso, el Rácing Vilalbés se interesó por Arturo, de 21 años, para ocupar una de las plazas de portero. "Acabé contrato con el Málaga y el representante me habló de esta opción. La analicé profundamente y me decidí a venir, porque la gente del club que me llamó me transmitió mucha confianza. Fue un gran paso a nivel deportivo y también personal", recuerda.

La llegada de Izan, de 20 años, fue fruto de una carambola que provocó sin querer su compañero y amigo. "En el primer entrenamiento tuve la mala suerte de chocar con un compañero y se lesionó —Duque, otro de los fichajes, está de baja desde entonces—. El equipo necesitaba un delantero, hablé con Izan y se lo propuse a Simón y acordamos que viniera a probar un par de días", explica Arturo sobre dos jugadores que se convirtieron así en los llegados desde más lejos en toda historia del club.

"Fue todo muy repentino", añade el atacante malagueño, que reconoce que "de primeras aceptas porque ves una oportunidad", pero que "al principio me costó". "Tuve la suerte de caer tanto en un vestuario como en un pueblo genial y la compañía de Arturo me ayudó a coger confianza", dice.

Estar tan lejos de casa no es fácil para estos dos jóvenes, que nunca habían pisado Galicia ni oído el nombre de Vilalba, y menos si no están teniendo tantos minutos como les gustaría. Arturo aún no debutó en Liga e Izan poco a poco va entrando en algunos partidos. "Vamos a trabajar y esperar por nuestra oportunidad y aprovecharla", aseguran, al tiempo que destacan que el trabajo de Simón "demuestra que es un buen entrenador". "Ya el año pasado con el ascenso y este con un equipo humilde que va bien y está tumbando a grandes", afirman.

Pese a todo, manifiestan estar contentos por su fichaje por el Rácing Vilalbés y se muestran confiados en conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda RFEF. "Estamos demostrando que podemos competir con cualquier rival", asegura Izan.

Arturo por su parte señala que "los equipos lo pasan mal" cuando juegan contra el Vilalbés, del que destaca que "hay unión y humildad" en todos los niveles y que eso hará que "la segunda vuelta va a ser mínimo tan buena como la primera".

Visita en Avilés a un rival directo

El Rácing Vilalbés visita hoy, a partir de las 17.00 horas, al Real Avilés Industrial, equipo llamado a principio de temporada a pelear por los puestos de play off pero que actualmente está empatado a puntos con equipos en zona de peligro. El cuadro asturiano es duodécimo con 21 puntos, cuatro menos que el rojiverde, que es noveno.

Dinámicas

El Vilalbés quiere dejar atrás la racha de tres jornadas sin ganar y en las que firmó sendos empates en las dos últimas como local. El Avilés encadena dos derrotas seguidas, pero ganó sus dos últimos encuentros en casa. Arturo apunta a que habrá que "ser sólidos atrás y aprovechar las ocasiones que tengamos" e Izan ve en el Avilés "un equipo al que hay que defender y aguantar".

Convocatoria

Simón no podrá contar con los sancionados Luis Castro, que vio la pasada semana su quinta amarilla, y Santi, que cumple el segundo de sus cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el Pontevedra. El equipo titular podría ser: Santomé, López, Quico, Vérez, Nathaniel, Buyo, Javi Varela, Uzal, Jose Varela, Izan y Álex Pérez.