Miguel Alvariño deja los clasificatorios "agotado" y se despide de París

El arquero Miguel Alvariño abandona los clasificatorios para el equipo nacional y, por tanto, sus opciones de repetir en unos Juegos Olímpicos. El pontés estuvo en Río 2016 y consiguió una plaza no nominal para París 2024, pero finalmente decide parar a falta de cinco meses por motivos personales. "Me he dado cuenta de que necesito preservar mi salud mental frente al agotamiento psíquico que acumulo desde hace unos años", ha comentado en sus redes sociales.