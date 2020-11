La miel de Muras cumple las expectativas de la cata y demuestra su potencial

La miel de Muras, que este año no pudo ser la protagonista de su feria monográfica debido a la crisis sanitaria, cumplió las expectativas en la cata que se organizó como alternativa y demostró, una vez más, "o seu potencial".

En la cata, "o mellor escaparate para fomentar a calidade do mel", según destacan desde el Concello, aumentó la participación y se mejoró la calidad de las muestras, lo que supone "un fito na mellora da produción local e no camiño á profesionalización dos produtores, unha trintena membros da Casa do Mel de Goente, nas Pontes".

El jurado –Antonio Díaz, José Luis Cuba, Julio Trigo, Cristina Pérez, Elena López y Cristina Martínez- destacó la calidad, "moito mellor que en edicións anteriores", y eligió el producto de José Antonio Permuy, de Ambosores, como mejor miel monofloral, mientras que la propuesta de Gemma Pena quedó finalista. "Es la primera vez que recibo un premio y es un reconocimiento", dijo un productor que este año elaboró unos 800 kilos de miel.

Desde la Casa do Mel pusieron en valor que "cada ano haxa maior participación" e incidieron en la importancia de la formación, y el teniente de alcalde, Mario Rouco, apostó por "continuar o camiño" para distinguir la miel local.