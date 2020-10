La miel lucense triunfa en un exitoso concurso en la Casa do Mel de Goente

El coronavirus no permitió celebrar la tradicional Feira do Queixo e do Mel de Goente, pero la afición por la apicultura no perdió su lugar este fin de semana en As Pontes con unas jornadas de exaltación que incluyeron un exitoso concurso cata en el que la miel lucense se coronó con los mayores premios.

Manuel González, de Os Ancares, ganó en la categoría de mieles oscuras, en la que José Manuel Fernández, de O Corgo, quedó finalista y se llevaron mención en monoflorales José Luis Esteban, de Lugo; Iago Varela, de San Sadurniño, y César Castro, de Ambosores. En la categoría de mieles claras se llevó el primer premio Amador Carballeira, de Guitiriz, y fue finalista Jesús Fernández, de Valdoviño. Hubo menciones en monoflorales para José Manuel González, de Xermade; María del Mar Trastoy, de Vilalba; José Manuel Fernández, de O Corgo, y Antonio Anidos, de As Somozas.

En la entrega de premios, a la que asistieron el regidor, Valentín González Formoso, y una amplia representación municipal, los responsables de la Casa do Mel mostraron su satisfacción por un certamen que alcanzó récords de participación, con 39 muestras, y anunciaron que se variará el concurso para el año, con varias pruebas y una gran final el Día da Abella, en el mes de mayo, para no tener que poner un tope a la participación.

"A calidade deste ano foi moi boa e estamos contentos coa resposta da xente pese ás circunstancias que non permitiron a feira", dijo Manuel Ferreira, el presidente de la Casa do Mel, mientras Isabel Goti, otra de las responsables, destacó que está aumentando el número de socios y la profesionalización de estos, ya que cada vez tienen más colmenas.

Las jornadas, con aforo limitado, incluyeron dos charlas de Koldo Belasko sobre cría de reinas y control de la avispa velutina. Y si ayer fue el día dedicado a la apicultura y a la miel, hoy continuarán centradas en el queso, el otro producto que se exalta en la feria de Goente. A las 11.00 horas habrá una charla sobre la situación del sector lácteo, del Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxía Alimentaria de la USC, y a las 12.30 horas se celebrará una cata de quesos de denominación de origen.