Miel con acento y amor

Cuando hace casi nueve años el amor llegó a la vida de Catalina Ruiz no sabía que además de alegría e ilusión le traería una nueva pasión: la apicultura. "Cuando conocí a mi novio él tenía unas cuantas colmenas cuya miel usaba para consumo propio y para repartir entre la familia. A mí me llamó bastante la atención y empecé a interesarme por este mundo y descubrí que me gustaba muchísimo", dice.

Y es que esta joven del pueblo cordobés de Montoro se enamoró de su pareja —natural de Guitiriz— en Andalucía y hace seis años decidieron venirse a vivir a la comarca chairega. "Al principio yo le ayudaba a él con las colmenas, pero hace año y medio decidí lanzarme por mi cuenta y así nació Caruca", dice la emprendedora, que decidió darle sus iniciales a su nueva empresa.

La cordobesa, que en su tierra se dedicaba a labores administrativas, explica nunca le había llamado la atención la apicultura y reconoce que ni siquiera le gustaba mucho la miel, "pero mi vida ha dado un vuelco por completo en este sentido y ahora me encanta. Adoro además estar en contacto con la naturaleza y cambiar el despacho por el campo creo que es algo muy positivo", añade Ruiz. Ya cuenta con 500 colmenas que ella misma gestiona y tiene repartidas en varias parroquias guitiricenses e incluso las traslada a la mariña lucense cuando llega la época puesto que su especialidad es la miel de eucalipto y multifloral.

"Es un trabajo laborioso pero me apasiona", comenta esta andaluza que para arancar se dio de alta como joven ganadera y realizó en Monforte un curso de iniciación a la apicultura. No obstante, dice que los comienzos están siendo complicados. "No he tenido mucha suerte porque el año pasado el tiempo no me acompañó para nada, no hubo estaciones marcadas propiamente y las abejas estaban como desorientadas, y eso sumado a la amenaza de las velutinas no me ha dado una buena cosecha, pero esperemos que este año venga mejor", espera ilusionada.

A pesar de todo, la joven logró hacerse con el segundo puesto de la cata online a nivel nacional de Mieladictos por una muestra de su miel de eucalipto. "Participé sin expectativas y me sorprendió ganar. Los organizadores destacaron que era un producto muy bueno que a la gente le había gustado mucho", recalca la emprendedora, quien indica que este reconocimiento le da alas para seguir dando pasos en Caruca y ya trabaja para poner en marcha una web para la venta online y una página de Facebook.