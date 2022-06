"O meu fillo espertou cuns pequenos ruídos e xa estaba todo cheo de fume"

"Se non esperta o meu fillo, palmámola todos". Así de rotundo resumió Antonio Carreira Otero su sentir y el de toda su familia tras el incendio que se produjo en su vivienda, en la parroquia vilalbesa de Lanzós, en la madrugada del jueves y en el que afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales, puesto que las cuatro personas que estaban en ese momento en el interior resultaron ilesas y ni siquiera precisaron asistencia médica.

Sí que necesitaron ser rescatados por los bomberos del parque comarcal de Vilalba, al quedarse atrapados en el piso superior del inmueble a consecuencia de una intensa humareda, que procedía, por lo que se pudo comprobar posteriormente, de la esquina de la cocina en la que se encontraban la nevera, el horno y el microondas, que quedaron calcinados.

Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro de la mañana, cuando el hijo de Antonio, que coincidía que esa noche dormía en la casa de sus padres, en la que también reside una tía suya, se despertó y dio la voz de alarma.

La nevera en la que se supone que se inició el incendio. M. ROCA

"El sentiu uns ruidiños pequenos, pero ao principio non lle deu importancia porque pararon. Pero ao volver escoitalos, levantouse e xa veu fume no pasillo. Abriu a porta do cuarto e xa entrou moito máis fume, estaba toda a casa chea del", relata el hombre.

Su hijo entonces despertó a sus familiares, personas de edad avanzada, y los trasladó a una galería y llamó al 112. "Dixo que estaba ardendo a casa e non me deixou baixar", recuerda Antonio, mientras que su hijo explica que cerró las puertas de la planta alta y tapó con toallas húmedas la parte de abajo de varias.

El 112 Galicia recibía el aviso de un incendio de una casa ubicada en el barrio de O Adro conocida como Casa do Cobelo, y que los cuatro miembros de la familia necesitaban ayuda para abandonar la vivienda. Sin embargo, el hijo de los propietarios consiguió salir por una ventana y bajar por el tejado de un anexo a la vivienda. "Puiden saír e abrir as portas da verxa para que entrasen os bombeiros, aos cales non lles podía mandar a localización exacta, así que xa lles dixen que eles fosen recto pola estrada de Lanzós e que os esperaba no cruce. O seu traballo foi de dez, son uns grandes profesionais", manifestó.

Rescate. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (Ciae) 112 Galicia puso el suceso en conocimiento de Protección Civil de Vilalba, del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, agentes de la Guardia Civil y los bomberos del parque comarcal.

"Aos bombeiros costoulles moito traballo saber onde estaba o incendio, había tanto fume que non se vía nada, nin por onde andar", explicó Antonio Carreira, que fue rescatado desde la galería junto a su mujer y a su hermana con la ayuda de un vehículo con escalera autoportante.

Con el susto aún en el cuerpo, pero aliviados por estar a salvo, todos piensan a qué pudo deberse este suceso y creen que la tormenta que hubo a última hora del miércoles pudo estar relacionada. "Sobre as dez e media sentimos un trono moi forte e despois como un ruído na casa, que non sabiamos de onde viña. Logo na entrada cheiraba a chamusco, pero miramos e non vimos nada raro. Cando me fun á cama, ás doce e media, quedaba todo normal", apuntó Antonio.

El pasado 15 de mayo se produjo otro incendio en una casa en Vilalba, en Árbol, que coincidió con otra noche de tormenta.