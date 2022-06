La meta de Cáritas en Vilalba: inclusión y visibilidad

Tras la puerta del local de María Mediadora, la sede de Cáritas de Vilalba, están Juani y Dolores. Son las primeras caras que ve el que llega a pedir ayuda y muchas veces sin una necesidad concreta. Casi siempre, como último recurso. Por eso, la tarea de ambas no es sencilla: escuchar.

"Normalmente chegan con medo, así que o noso labor como voluntarias é facer un acompañamento destas familias e facilitarlles unha formación para que poidan promocionar. Non queremos cronificar a súa situación", explica Dolores Gómez, la presidenta de la delegación vilalbesa de Cáritas, que trabaja codo con codo junto a otras 13 voluntarias, "cada unha coa súa función".

Junto a ella, en la mesa de la entrada, está Juani Álvarez, una de las cuatro Hermanas Misioneras de Acción Parroquial que reside en la casa rectoral de Sancovade y miembro de Cáritas. "Nos dan lecciones todos los días; si un día te ven mal te preguntan cómo estás, quieren verte mejor, tienen una gran sensibilidad y son muy acogedoras", dice Juani sobre las alrededor de 30 alumnas de los cursos de costura y alfabetización que se imparten en María Mediadora —la inmensa mayoría de origen marroquí, jóvenes y en busca de mejorar su situación y forjar lazos con otras compañeras—, las mismas que este viernes, día 17, participan en el I Encuentro Intercultural que celebra Cáritas de Vilalba en el Centro Cultural e Recreativo, coincidiendo con el día de Corpus.

De 18.00 a 21.00 horas ofrecerán, de manera gratuita, tés, cafés y dulces del mundo, así como demostraciones con pintura de henna y velas elaboradas manualmente, a todo aquel que se acerque. "Invitamos a vir a todo o mundo, a que coñezan os traballos que realizaron no curso e o papel que desempeña Cáritas Terra Chá —comprende además Guitiriz, Muimenta y Castro—", apunta Dolores sobre un evento que nace para fulminar barreras.

Este viernes, además, Estrella Naseiro y Nena Carmen pondrán sobre las tablas A consulta do doutor Indalecio, se presentará un libro de recetas del mundo, sobre todo provenientes de Marruecos y Ucrania, creado por las propias alumnas, y se dispondrá de una urna en la que aquellos que deseen colaborar económicamente con Cáritas podrán hacerlo con el importe que consideren.

En el local de María Mediadora se imparten cursos de alfabetización para principiantes, nivel medio, nivel alto y uno exclusivamente para hombres, y talleres de costura

De las 14 voluntarias de Cáritas de Vilalba, algunas imparten cursos de alfabetización y otras, de costura. De los primeros hay tres —para principiantes, nivel medio y nivel alto— y uno solo de hombres, todos ellos en horario de mañana y toda la semana excepto el lunes.

"Cada vez veñen máis contentas, chegan aquí cos seus nenos, que moitas veces atende Juani, e pásano xenial. É un lugar de encontro para compartir e crear lazos de amizade", detalla la presidenta de la entidad en la capital chairega, quien añade que "moitas veces tráennos pastas e doces riquísimos, porque son excelentes cociñeiras; ao final, recibes máis do que dás".

"O traballo de Cáritas vai máis alá de paliar necesidades económicas", defiende, mientras enumera acciones como buscar casa, cubrir documentos y realizar gestiones en la administración en las que las voluntarias tan solo acompañan y aconsejan, otorgando así independencia.

En esa lucha por dignificar a los migrantes, desde la organización optaron por eliminar las largas colas de gente y entregar vales de compra para alimentos de primera necesidad, impulsando así el producto fresco y de proximidad.

"Agora xa non hai esas colas nin bolsas xigantes, ata nós nos sentiamos mal", recuerda Dolores, quien entró en Cáritas hace doce años, al tiempo que su compañera recalca que este es un modo de "educar en economía doméstica" a personas que, en muchas ocasiones, pasan hasta tres años en situación irregular. "Son muy largos tres años y es la pescadilla que se muerde la cola: no pueden regularizar su situación porque no les dan empleo, y no les dan empleo porque su situación es irregular", concluyen con la esperanza de que su labor sirva para «subirles la autoestima».

Cuatro hermanas misioneras para todo Vilalba

Los caminos de Cáritas y de las Hermanas Misioneras de Acción Parroquial confluyen en numerosas acciones.

De la meseta a Sancovade

En octubre de 2019 llegaban a Sancovade Juani Álvarez, de Segovia; María José Carrero, de Cáceres, y Eugenia Alegre, de Burgos, a las que luego se sumaría la también burgalesa Faustina Hernando en sustitución de Ana.

Por las aldeas

Entre sus labores están visitar a la gente que se encuentra en situaciones difíciles o solas y a los mayores, acompañar las ceremonias o rezar el rosario en el tanatorio cuando así se les solicita. Acuden a parroquias de Vilalba como Oleiros, Nete, A Torre o San Xurxo de Rioaveso, además de Goá y Santalla de Rioaveso, entre otras.

Bufandas solidarias

Elaboraron bufandas y fulares que dispusieron en la entrada de la capilla de la Guadalupe. Con lo recaudado, se ayudó a pagar facturas de la luz y bombonas de los más necesitados.