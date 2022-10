O mestre Pablo Nogueira gaña a sexta edición do Agustín Fernández Paz

'Ringo. Memorias dun coello fedello', do mestre, músico e escritor Pablo Nogueira Campo é a obra gañadora da sexta convocatoria do Premio Agustín Fernández Paz de literatura infantil e xuvenil pola igualdade, convocado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), o Concello de Vilalba e Edicións Xerais.

O fallo deste galardón que é xa "un referente", e que permitirá ao carballinés recibir un premio en metálico de 3.000 euros e a publicación da obra, deuse a coñecer no transcurso do acto de entrega do galardón de 2021 celebrado na tarde noite do sábado no auditorio municipal vilalbés, e no que foi recoñecida a obra 'A gruta da torre' do mestre, poeta e dramaturgo Lois Pérez.

O xurado da sexta edición -conformado por Manuel Bragado, Fina Casalderrey e o propio Lois Pérez- acordou "por unimidade" destacar o traballo de Nogueira Campo, que conseguiu construir unha historia "intelixente e trepidante" e que ademais "trata temas esenciais como a empatía, o amor ou a amizade", destacaron.

Nogueira toma a testemuña así de Lois Pérez, que recibiu de mans da presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, o seu merecido premio por "unha historia de formación, asentamento e crecemento", según a definiu Manuel Bragado, destacando que conxuga á perfección "a igualdade e o compromiso social coas aventuras".

Pérez mostrouse "moi emocionado" co recoñecemento e aproveitou a ocasión para presumir das súas raíces chairegas, non só con verbas, senón tamén a través dunha actuación musical na que versionou o tema 'Dirty Old Town'.

Este non foi o único espectáculo do evento. Tamén actuaron o dúo Pasaxes, conformado polos percusionistas Pablo del Valle e Marcos Sachín, así como As Mouchas, tres alumnas do IES Basanta Silva; o grupo local, Corredores de Sombra, e alumnado da escola municipal de teatro de Vilalba.

A rexedora, Elba Veleiro, manifestou o compromiso do Concello chairego por seguir apostando por un premio "consolidado" co que se pode "continuar co legado que nos deixou Agustín Fernández Paz", dixo, recordando que hai poucos meses inauguraron un mural cun retrato do escritor "que é un símbolo de orgullo para Vilalba".

Como un "arma na loita polas liberdades individuais" definiu o premio Marisa Barreiro, quen confirmou que a aposta da institución que preside é firme pola continuidade. "A literatura ten que entreter, pero tamén debe apostar pola reflexión e buscar o pensamento crítico", afirmou, precisando que serán as novas xeracións as que "teñen que cambiar as cousas para vivir nun mundo mellor".