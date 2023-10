O mestre e escritor Mario Outeiro pregoará o día 28 a XV Tasca do Liño de Insua

O mestre, escritor e activista cultural do Corgo Mario Outeiro será o encargado de pregoar a XV Tasca do Liño de Insua, unha cita que busca poñer en valor este oficio tradicional e que se desenvolverá nesta parroquia vilalbesa o vindeiro sábado 28 de outubro.

O discurso inaugural, previsto para as 11.15 horas, servirá de pistoletazo de saída para unha xornada na que tamén haberá demostracións en vivo da tasca -ás 12.00 e ás 17.30 horas-, a cargo da asociación de mulleres rurais de San Bartolomeu de Insua, promotoras dun evento que conta coa colaboración do Concello de Vilalba e da Deputación Provincial de Lugo.

O programa ofrecerá ademais varias actuacións musicais. A primeira será ás 12.45 horas, a cargo de Pablo Carpinteiro, e tras ela abrirá as súas portas a 'foodtruck' AleAlé, onde os asistentes poderán repoñer forzas ou saborear algunha das cervexas artesás elaboradas pola marca.

Na sesión de tarde volverán as demostracións en vivo, non só da tasca, senón tamén de torno cerámico, e os obradoiros, ambos a cargo de Cenizas de Papel, taller que conta co selo de Artesanía de Galicia.

A música regresará da man de Buxos Verdes, ás 16.30 horas, e en torno a las 18.00 horas programarase unha degustación do 'cacho', unha comida típica das tascas a base de "leite fervido, pan de trigo e azucre".

A actuación musical de Tiruleque, ás 18.30 horas, e o conxuro da queimada a cargo de Manuel Ferreiro, ás 20.00 horas, porán o broche final a unha nova edición da Tasca do Liño, un evento que quere seguir medrando e promocionando un oficio tradicional que ata hai apenas uns anos permanecía esquecido por moitos.

Centrad: Exposición de cerámica galega

A programación da XV Tasca do Liño de San Bartolomeu de Insua completarase cunha exposición de cerámica galega, cedida polo Centro de Artesanía e Deseño de Lugo (Centrad), dependente da Deputación.

Sinaturas

Cristian F. Caruncho e Miriam Fernández Otero, autora de ‘As mulleres de Insua e o liño: dez anos dun proxecto de recuperación etnográfica’, participarán nunha sinatura de libros.

Máis artesanía

Tamén haberá postos de artesanía repartidos pola carpa que se instalará para a ocasión a carón da antiga escola de Insua.