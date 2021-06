La Mesa de Transición no resuelve las incógnitas sobre el futuro de As Pontes

La ansiada Mesa de Transición Justa, que se celebró ayer por vía telemática después de varios meses de espera para que se convocase, concluyó sin acuerdos y manteniendo abiertas todas las incógnitas sobre el futuro de As Pontes. La Xunta continúa defendiendo la viabilidad de operar un grupo de la térmica con biocombustibles, mientras Endesa se reitera en su negativa y el Concello pontés y el resto de actores sociales abogan por asegurar proyectos nuevos, asumiendo casi el inevitable cierre de la central.

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, presentó un proyecto para reconvertir la térmica en una planta de biocombustibles con una inversión de 30 millones de euros, que permitiría que continuase operando uno de los cuatro grupos de la central.

Los trabajos de ejecución se iniciarían a comienzos de 2022 y permitirían crear 100 empleos y "dar unha resposta aos traballadores da central, da industria auxiliar e aos transportistas". Pero el proyecto depende de que el Gobierno central conceda una prima de 30 euros por megavatios/hora.

"Hai unha viabilidade técnica e ambiental e é posible unha viabilidade económica na medida en que neses mecanismos de poxa poidan contemplarse proxectos vinculados ás zonas de transición xusta", expresó Conde, que manifestó el compromiso de la Xunta de seguir colaborando en la búsqueda de alternativas "a través dos convenios de transición xusta", aunque reiteró que "para que esa transición sexa verdadeiramente xusta, Galicia precisa concreción, certezas e alternativas".

Ante la propuesta de la Xunta, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a su análisis y se emplazó a las partes a una nueva reunión que prevén celebrar a lo largo de este mes. Pero desde el Gobierno central ya dejaron claras las reticencias para subvencionar el megavatio porque esas ayudas no tendrían cabida en el sistema actual de subasta.

"Estamos en tiempo de descuento. Endesa ya ha manifestado que no va a operar la central y no ha aparecido ningún operador. Peleamos, buscamos alternativas, hicimos pruebas... nos dejamos la piel y estaríamos encantados en que la central continuase, pero no podemos consumir más tiempo, hay que aclarar el futuro y no meter más incógnitas porque ponemos en riesgo proyectos futuros de Endesa y tenemos que resolver la situación de las auxiliares y los transportistas", expresó el regidor, Valentín González Formoso, que agradeció la implicación de la Xunta y el ministerio pero apremió a "esclarecer todo esto" y a "dar pasos hacia otros proyectos", exigiéndole a Endesa "que los concrete" y que se cumplan los compromisos con el empleo.

Insatisfacción. Desde los sindicatos hicieron un balance "muy negativo". "A finais de mes remata a garantía de emprego para a industria auxiliar e non temos alternativa. Podemos estar ante despedimentos inminentes, algunha empresa xa ten un Ere plantexeado e a día de hoxe, cando en xaneiro se daban 15 días de prazo para unha solución, as administracións continúan pasándose a pelota. Non hai avances", dijo Alberto Amado (CIG).

"La reunión valió para poco. Es una guerra política y los trabajadores se quedan en tierra de nadie, no hay ningún acuerdo", valoró José Hurtado (CC.OO.), que incidió en que el procedimiento ordinario para tramitar el cierre de la central retrasará los trabajos de desmantelamiento y en que todavía está sin firmar el convenio de transición justa en Galicia. Marcos Prieto (UGT) defendió que si la propuesta de la Xunta no es asumible para Endesa no lo será para un tercero e hizo un llamamiento a las administraciones a agilizar nuevos proyectos.

"Si Endesa no quiere hay que pasarse al plan B, no queda otra. Siempre luché por la central pero tenemos que ver los pros y los contras y agarrarnos a la posición que creemos que más futuro tiene y que nos puede dar trabajo", expresó el portavoz de los transportistas, Manuel Bouza, que sí valoró que en la reunión se habló de posibles proyectos.