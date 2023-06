As merendas volven á Fraga de Dona Rita

A Fraga de Dona Rita, nas Pontes, volverá vestirse de época, a dos anos 50, para celebrar este sábado 17 a que será a segunda Romaría das Merendas. Unha exitosa cita coa tradición que foi impulsada o pasado ano pola agrupación local No Cómbaro, e que no presente pasa a organizar o Concello das Pontes coa colaboración da Deputación da Coruña.

O programa, no que os asistentes están máis que convidados a caracterizarse coas vestimentas típicas de mediados do século pasado, arrincará cunha sesión vermú, ás 13.00 horas, na que actuarán No Cómbaro, Canavella e Batifoula.

A continuación, todos os presentes poderán repoñer forzas coas tradicionais merendas, cuxas viandas deberán achegarse dende a casa, xa que tal e como ocorreu na primeira edición non haberá postos de comida nin bebida.

Despois do café, de pota e dos doces comezarán os concertos, que se prolongarán durante toda a tarde coas pandeireteiras Airiños do Eume, de Pontedeume; Son D´Aquí, da Coruña; Aquí e Alá, de Outes e Lousame; a charanga Alxibeira, de Narón; Maghúa, da Coruña; as pandeireteiras Son D´Aquí, da Coruña, e Os do Xalo, de Carral.

Tamén levarán as súas melodías ata o parque da Fraga Xirandela, de Madrid; Carecos, de Ortegal, e Nimbos, das Pontes, unha agrupación de mozos que se estreará por primeira vez sobre o escenario neste evento.

Ademais haberá un multitudinario concurso de agarrados, un dos momentos máis esperados polos asistentes, e algunha visita sorpresa, que podería chegar incluso dende o estranxeiro. E para finalizar, máis música, cunha foliada aberta a todo aquel que se queira sumar á festa.



Vilalba

Regresa a churrascada do polígono vilalbés

ven 20.00h. | A Asociación de Empresarios Sete Pontes organiza a XVIII Xuntanza do Polígono. Haberá comida, bebida, xogos para os nenos e música con Sintonía de Sancovade.



Presentación do libro Lugo Philadelphia

ven 20.00h. | Na actividade, convocada polo Iescha na casa da cultura, intervirán o autor, Lois Pérez, e a fotógrafa Alba Díaz. O acto mesturará música, poesía e humor.

Xermade

Obradoiro creativo de gravado en Momán

sáb 11.30h. | As naves do Campo da Feira acollerán esta actividade, aberta a todos os públicos.



Doazón de sangue en dúas localizacións

sáb 10.00/13.00h | A unidade móbil instalarase pola mañá a carón do concello e, pola tarde, en Roupar.

As Pontes

Concerto de música clásica no Alovi

sáb 18.00h. | A Orquestra Infantil da Sinfónica ofrece un recital. As entradas poden adquirirse no auditorio ou en sacatuentrada.com.

Cospeito

Festival solidario contra o cancro infantil

sáb 11.00h. | O programa incluirá actuacións de baile e musicais dos alumnos das anpas organizadoras —dos colexios de Muimenta, Castro de Rei, Feira do Monte, Meira, A Pastoriza e Bretoña—, sesión vermú amenizada por Acapa Show, xantar e xogos e inchables para os pequenos. Todo o festival desenvolverase no recinto feiral Manuel Vila de Muimenta.



Gran recital polo 25 aniversario da coral

sáb 21.00h | No recital da coral polifónica municipal Virxe do Monte, que será na casa da cultura, tamén actuarán a coral de Taboada, a banda de Guntín e Batband.

Meira

Os Meiregos celebran a III Baixada de Carrilanas

sáb 16.30h. | Os participantes neste descenso de velocidade terán que cubrir un percorrido duns tres quilómetros, dende os eólicos ata a aula da natureza. Pola mañá serán as verificacións e adestramentos e, pola tarde, a competición.

Castro de rei

O Concello organiza o Día do Neno

dom 16.00h. | Tiro con arco, globoflexia, maquillaxe e inchables serán algúns dos atractivos dunha xornada que se celebrará na carballeira de Castro de Rei, salvo que o tempo non acompañe. Se chove trasladarase ao pavillón.