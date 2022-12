A begontesa Mercedes Coira celebrou o seu centenario na Domus Vi de Castro

Mercedes Coira Novo celebrou este xoves, na residencia de pesoas maiores Domus Vi de Castro de Ribeiras de Lea, o seus 100 anos de vida, e fíxoo arroupada polo seu fillo Arturo e e por traballadores e residentes do centro, que organizou unha comida especial e preparou un biscoito para festexar tan importante aniversario. E como non podía ser doutra maneira, Mercedes soprou felizmente as candeas do seu aniversario, sabedora de que é unha nova integrantes do ilustre club das persoas centenarias.

Mercedes naceu na parroquia begontesa de Trobo o 22 de decembro de 1922, casou con 23 anos e asentouse na Coruña, onde traballou como modista e amada de casa. Tivo dous fillos xemelgos, un deles finado hai tempo, e, tras quedar viuva, botou un tempo vivindo co seu fillo Arturo, ata que en 2008 se trasladou á residencia de persoas maiores de Castro.