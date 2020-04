MercaNaTerraChá nace para axudar a supervivencia dos comercios locais

Semella, a priori, que pouco de positivo se lle pode atopar ao confinamento e ao insomnio, pero a mestura destes dous ingredientes ás veces desencadea grandes ideas. E o novo grupo virtual MercaNaTerraChá, que en apenas 48 horas dende a súa creación suma xa un milleiro de integrantes, pódese considerar un bo exemplo disto.

Yolanda Cabana, natural de Cospeito e afincada en Castro de Rei, creouno na madrugada do sábado ao domingo. Non podía durmir e deulle por pensar en como podía axudar ao pequeno comercio, a todos eses negocios locais que están a sufrir especialmente os efectos do estado de alarma.

Nai dun pequeno de cinco anos, apostaba, moito antes da crise, por traballar dende a casa e sacarlle partido á súa formación en nutrición e dietética ofrecendo consellos online, a través de Instragram. O bo funcionamento desta iniciativa levouna a matinar en como se lle podía sacar partido ás novas tecnoloxías para poñer o seu gran de area nesta crise sanitaria, a maiores das mascarillas que, coma moitas outras persoas, está a facer na súa casa.

Á irremediable pregunta de ‘E se...?’ seguiulle un case inmediato ‘Dito e feito’. O grupo de Facebook MercaNaTerraChá converteuse nunha realidade "ás dúas da mañá" e nas súas primeiras horas de funcionamento ata ela mesma puido comprobar a súa utilidade. Tiña o ordenador estropeado e enterouse da existencia dun técnico que llo viña recoller é llo devolvía reparado. Problema solucionado. E non é a única mostra da utilidade que ten este novo portal virtual. Ela era cliente habitual dunha tenda de Feira do Monte pero non vía oportuno desprazarse ata alí por ter outras máis cerca. Agora sabe que "dan a opción de enviar os pedidos á casa", así que poderá volver consumir aquelas froitas e produtos polos que levaba semanas devecendo.

Son só dous exemplos, contados en primeira persoa, das vantaxes que Yolanda lle ve a un grupo que non deixa de medrar. "Estou moi contenta de que a xente teña un oco no que mostrarse", explica, indicando que era un dos obxectivos que perseguía cando decidiu aproveitar a tirada das redes sociais, "que hoxe o moven todo", para "que o pequeno comercio da zona non decaia, para que todos teñan a posiblidade de darse a coñecer, porque nestes tempos, todos imos necesitar axuda".

Aínda que a iniciativa ten carácter local e a comarca chairega é a súa principal zona de acción, Yolanda incide en que está aberta a toda aquela persoa que teña algo que achegar e queira sumar a unha causa común. Lembra a "curiosa" mensaxe que recibiu por parte de dúas rapazas que, coma ela, fan mascarillas de balde. Querían saber se tiñan cabida no grupo e a resposta non podía ser outra ca un rotundo si.

A pasos axigantados, a través dun boca a boca virtual, MercaNaTerraChá estase a converter nun gran taboleiro de anuncios no que non só se dan a coñecer os negocios locais ou se informa dos distintos servizos dispoñibles, senón que tamén se transmiten mensaxes de ánimo e se agradece a oportunidade que ofrece este portal para contactar uns con outros e descubrir a existencia dunha ampla oferta que moitas veces pasa desapercibida.

Se con este grupo podo axudar a alguén, doume por satisfeita

"O meu desexo é que esta iniciativa chegue ao maior número de persoas posibles nunha época na que temos que ser solidarios, iso é o importante, porque son moitos os que tiveron que pasar a chave, non sabemos durante canto tempo", di Yolanda, que está a recibir numerosas felicitacións e agradecementos a través do propio grupo, do que ela é a administradora.

"Xa houbo dúas persoas que me escribiron para dicirme que tiveran vendas", conta, contenta de que os seus ‘veciños’ poidan "sacar uns diñeiriños", nun tempos moi difíciles. "Se con este grupo podo axudar a alguén, doume por satisfeita, porque o que non quero é ver morrer o noso contorno", conclúe Yolanda Cabana, que anima a todo o aquel que queira sumar a unirse a MercaNaTerraChá.