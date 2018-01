Memoria viva de Cabreiros

Un anecdótico sombreiro con case un século de existencia enlaza o pasado co presente nos pensamentos das xentes da parroquia xermadesa de Cabreiros e é un exemplo tanxible da realidade que se agocha tras centos de instantáneas doutra época.



Carlos Rodríguez, veciño de Burgás emigrado na localidade cubana de Pinar del Río, posa nunha foto de 1924 con outros galegos na carboeira na que traballaba. Na súa cabeza, un sombreiro. En 2017, o devandito complemento foi unha das estrelas da presentación da primeira fase do proxecto Memoria fotográfica de Cabreiros, un documento audiovisual de 26 minutos de duración que, a través dunha sucesión de imaxes antigas, visibiliza décadas de historia e serve de memoria para infinitos relatos vitais.



Durante anos, o sombreiro estivo agardando o seu momento de gloria, gardadiño nun recuncho, igual que todas esas fotografías familiares que denotan o paso inexorable do tempo e traen ata o presente relatos compartidos ao carón da lareira.



"Tiñamos a idea de recompilar as fotos antigas da parroquia dende hai tempo", explica Xosé Manuel Felpeto, presidente da asociación de veciños de Cabreiros, impulsora do proxecto. Fixeron xuntanzas e mandáronselle cartas aos veciños para que levaran as súas fotos antigas á escola. Pero o proxecto non acababa de despegar e quedou aí.



"Foi unha pequena decepción", recoñece Felpeto. Pero aínda así, a idea seguía a rondar polas súas cabezas e tempo despois retomárona, apostando por "un profesional para que o fixera" e cambiando a maneira de realizar o traballo de campo. Gustáballes o labor realizado por Cándido Díaz, así que se puxeron en contacto con el e este non tivo dúbidas á hora de dicir que si.



"Entendimos que a xente tiña reticencias a deixar as fotos, que son parte da vida deles, a súa historia, en mans de persoas que son case descoñecidas, así que apostamos por ir casa por casa para facer a compilación", explica Felpeto, que acompañou a Cándido a algunha destas visitas.



"Quedei abraiado, porque nos sacaban dun sobre 20 fotos da emigración e ían repasando as fotos, contándonos cada historia! Ata se xuntaban varios membros da familia para contar lembranzas", explica o presidente da asociación veciñal, convencido de que este traballo "merece moito a pena, porque é algo que está aí e non se pode deixar pasar".



Por iso, para preservar todos eses pequenos tesouros, pensaron en facer un libro que recompile non só as fotos -queren facer unha segunda recollida para incrementar o número de imaxes- senón as historias que van aparelladas a elas, as que trae á memoria cada un deses anacos de vida.



A escola, a emigración, os músicos -en Cabreiros fundouse a orquestra Alegría-, os labores do campo, as formas de vida, as camiñatas polo "paseo" de Cabreiros -onde se xuntaban os mozos e ao que popularmente lle chamaban o barrio da zoca fregada-, son algúns dos apartados desta escolma que abrangue case todo o século XX. E non só hai fotos. Tamén figuran curiosos documentos, coma os donativos "para bautismo de niños infieles" no terceiro mundo, as "cartillas" de vellez e invalidez, "carteras de identidad", un billete de dúas pesetas da República ou a acta de segregación de Vilacide.



"Foi unha experiencia fantástica, a xente colaborou ao 100%, e iso que non é fácil chegar a unha casa e que deixen as súas fotos», explica o responsable da recollida, Cándido Díaz, impulsor tamén da restauración dese xa histórico sombreiro de Carlos Rodríguez. E é que, como el mesmo di, "neste tipo de traballos, vas buscando unha cousa e atopas 50, é apaixoante".



Para a primeira fase, presentada nas últimas Xornadas Interxeracionais de Cabreiros e cuxo resultado pode verse na web www.cabreiros.es, a asociación veciñal contou co apoio do Concello de Xermade. Para darlle a continuidade que tanto Felpeto como Cándido entenden que precisa o proxecto e dar elaborado ese arelado libro, a entidade xa ten concedida unha axuda da Deputación de Lugo.