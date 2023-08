Melodías que nunca se esquecen

Fuxan os Ventos é unha das bandas máis sonadas e importantes dentro da historia da música galega. As súas cancións están na cabeza de todos e cada un, case coma himnos dunha comunidade cuxa riqueza musical e cultural está máis que probada.

En Parga soaron onte varias das súas pezas na homenaxe que lle renderon as asociacións locais ao mítico grupo polo seu 50 aniversario. Un acto moi sentido que congregou a unha gran cantidade de veciños do concello de Guitiriz e no que tiveron oco a música, os recoñecementos e as palabras, en forma de discursos loando e lembrando a traxectoria e o labor de Fuxan os Ventos.

Tereixa Novo foi a encargada de falar en representación do grupo, que contou con outras catro persoas no acto: Carmen Vázquez, Maruxa Fociños, Alfonso Rodríguez e Pepe Vázquez. Na intervención, a vocalista tivo agradecementos "para Parga, para todos os veciños e veciñas, asociacións e todos os demais", así como para Alfonso Blanco, alma máter de Xermolos, "polo seu tremendo traballo pola cultura deste país e pola súa permanencia".

"Queremos celebrar moitos máis e damos pé a volver" apuntou Novo, antes de dirixirse á escritora Marica Campo para agradecerlle o seu labor, como unha persoa "que nos deu moito e da que abusamos permanentemente no bo sentido da palabra".

A poeta tamén interviu, lembrando "o primeiro disco de Fuxan os Ventos, que soou na casa día e noite, e a primeira vez que coincidín con eles en persoa na presentación do Tequeletequele". Destacaba así que aí foi onde comezou a súa colaboración.

Alfonso Blanco foi outro dos que celebrou "a Fuxan os Ventos e a Marica Campo". "Somos un pobo de artistas e todos podemos partillar as nosas creacións", apuntou, antes de comezar a recordar todas as veces que o grupo uniu os seus camiños con Xermolos. Ao final da súa intervención, recordou a Moncho Díaz, finado en febreiro, honrado minutos despois coa entrega dun ramo de flores á súa muller, Tereixa Novo.

A parte musical correu a cargo do grupo Na Casa Zoqueiro, que interpretou varias das cancións de Fuxan os Ventos, cun remate moi especial onde todos os asistentes despediron o acto entoando un clásico: "Non canta na Chá ninguén, por eso, meu carro canta...".

San Roque. A festa comeza este sábado e esténdese ata luns, con tres días cheos de actividades e de música en vermús e verbenas, a cargo de Son D'Festa e Galilea, Dilema e La Favorita e D'Vicio e América de Vigo, repectivamente. Ademais, mañá haberá concerto da banda de Guitiriz e fogos artificiais e, o luns, festa infantil.