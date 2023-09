Co son das gaitas, o bombo, as pandeiretas e o tambor arrincou a II Foliada Castrexa organizada pola asociación de veciños Asvela da parroquia vilalbesa de Lanzós, unha proposta musical e reivindicativa coa que queren poñer en valor un histórico xacemento soterrado e descoñecido por moitos.

"Levabamos moitos anos dándolle voltas á idea, pero por temas loxísticos foise retrasando e despois chegou a pandemia", explicaba minutos antes de que comezase o pasarrúas, que partiu da parrillada O Adro e rematou no propio castro, Eva Rochela, vogal da asociación.

Así ao propósito inicial de dar a coñecer o castro de Lanzós, situado cerca da igrexa, o cemiterio e a escola, sumouse a idea de ambientar a iniciativa na época castrexa con melodías de fondo.

As do grupo Cantareir@s do Carabullo, que naceu no ano 2019 a partir dos cursos de pandereita ou canto que promoveu a propia asociación, que finalmente se armou de valor e decidiu sacar adiante esta iniciativa, que aseguran que non sería posible sen a colaboración "de Óscar".

"A zona onde está situado o castro de Lanzós é privada, pero el limpa a contorna para que poidamos facer a foliada e unha comida un vez o ano", explica Eva, indicando que nesta segunda edición se sumaron medio cento de comensais.

Estes puideron desfrutar dun xantar campestre, "tamén rústico" e cun menú composto por "bolos preñados, filloas ou xamón cocido", indicaron desde a asociación Asvela, que esperan que a cita continúe crecendo pouco a pouco.

"Este ano xa tiñamos previsto convidar a outros grupos doutras parroquias, como os de San Lourenzo de Árbol ou os de Nete, pero neste último caso coincidía o evento coas súas festas patronais, polo que non se puideron sumar", conta Eva, que de cara a vindeiras edicións teñen previsto modificar as datas da Foliada Castrexa para poder darlle un pouco máis de entidade a esta celebración sen que coincida con outras citas importantes no municipio.

Foliada Castrexa de Lanzós, en Vilalba. M.M.

"A xente quedou moi contenta nestas dúas edicións, así que esperamos poder repetir e que cada ano se vaia ampliando un pouquiño máis", conclúe Eva, acompañando as súas verbas coa música de fondo das gaitas e as pandeiretas.

Asociación

Actualmente a asociación de veciños Asvela de Lanzós, presidida por Pilar Tenreiro —acompáñana na directiva José Ramón Lozano, como vicepresidente; Montse Cortiñas, como tesoureira; María José López, como secretaria, e Luis Paredes, Mari Carmen Hermida, Pepe Ramudo e Eva Rochela, como vogais—, conta con arredor de 180 socios de toda a parroquia.

A foliada é só unha das actividades que programan ao longo do ano, un calendario no que nunca falta un multitudinario xantar de irmandade que suma xa 15 edicións, ou os cursos de manualidades e restauración e de ximnasia, que levan dende os inicios colleitando unha grande acollida en cada nova convocatoria.

Tamén celebran saídas e excursións a distintos recunchos de Galicia e obradoiros máis curtos de poda, fungos e cogomelos ou de elaboración de marmeladas, entre outros, o que fan desta unha asociación moi activa.