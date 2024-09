O "mellor encontro de España" ofrece obras únicas en madeira en Xermade

"A nivel de España este é o mellor encontro que hai, non lle quito mérito ao resto, pero este por afluencia e polo nivel dos torneiros... o mellor do mundo pasou por aquí". Con estas palabras define o mugardés Tonono o Encontro Internacional de Torneiros de Xermade, que cita no pavillón a máis de 70 expositores de Galicia, España e outros países.

Tonono, coas súas pezas. C.PÉREZ

"O que máis me gusta é facer descentrados", explica este artista que xoga a desafiar as leis da física, creando con precisión milimétrica obras cheas de detalles a partir dun só anaco de madeira. "Co torno pódense facer moitas cousas", asegura Tonono, recoñecido polos autómatas de oficios -ten máis de 20: costureira, lavandeira, palilleira...- ou polas caixas feitas con ourizos de mar.

Impresión causan tamén as caixas de Fermín García, de Salamanca, pezas ornamentais que son obras escultóricas elaboradas con distintas madeiras tropicais. "Esta está hecha con 350 piezas", di o torneiro sinalando unha delas, ao tempo que confesa que lle encanta facer "todo lo que entrañe cierta dificultad", coma o conseguir uns calados perfectos.

Fermín, coas súas creacións. C.PÉREZ

Tonono e Fermín levan máis dunha ducia de anos acudindo para expoñer e, sobre todo, "por la amistad con toda esta gente", di o salmantino. E iso é o que segue atraendo dende Canarias a Ricardo Rodríguez, que ten gardardo os días de asuntos propios para non perderse a súa cita co encontro xermadés, ao que lle é fiel xa dende que se facía na Fraga (Cazás), a onde chegara logo de coñecer a Fernando Vérez nun foro online.

"Esto es increíble, en las islas no hay cultura del torno y aquí te encuentras maestros de élite, lo mejor de lo mejor del mundo mundial", apunta este especialista no torneado policromático, que aproveita cada viaxe para aprender técnicas, resolver dúbidas, atopar ferramentas e compartir con persoas "con los mismos intereses y la misma sensibilidad".

Contornos

A xornada do domingo, na que se clausura o encontro ás 13.00 horas, ofrece unha última oportunidade para pór en práctica ese intercambio de saberes, para asistir as clases maxistrais de Lolo Castro, Géronime, Pedro Clavero e Helen Bailey e para despedirse das pezas da mostra itinerante Contornos 2023 e descubrir as que comporán a da edición número 17, seleccionadas entre os centos de creacións expostas no encontro xermadés.