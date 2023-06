Mel: manxar da abella que vai á mesa

O mel é o resultado da recolección do néctar e doutras secrecións azucaradas das plantas por parte das abellas, que o introducen na colmea para a súa maduración. Cando está listo, a man humana procede á súa extracción, para decantalo –un proceso que se pode prolongar entre oito e 15 días dependendo da súa densidade– e envasalo para que chegue da abella ao consumidor final, xa na mesa.

Este viscoso produto que non se entendería sen o arduo traballo dos seres alados é outro dos que pode presumir de ter unha gran sona na comarca da Terra Chá e nas Pontes, onde hai ducias de apicultores afeccionados a unha práctica que se remonta á Idade de Pedra. E en contra do que cabería esperar, en vez de perder forza co paso do tempo cada vez ten máis seareiros, segundo confirma Manuel Ferreira, presidente da Casa do Mel de Goente.

Esta entidade, cuxas instalacións se atopan nunha das entradas ao parque natural das Fragas do Eume no municipio das Pontes, apoia tecnicamente os apicultores, ampliando os seus coñecementos con diferentes formacións e axudando a desenvolver con calidade as súas explotacións para así acadar os mellores resultados das súas colmeas.

A asociación, que vén de cumprir dúas décadas de vida o pasado mes de maio, ronda xa os 500 socios, que proceden de distintos puntos de Galicia. Hainos de Vilalba, Xermade, Muras, Guitiriz, As Pontes, pero tamén da Coruña, Santiago ou Pontevedra.

Moitos deles ceden o seu excedente para comercializalo co selo da Casa do Mel. "Vendemos ao redor de 20.000 quilos ao ano", precisa Ferreira, avanzando que na tenda que teñen nas súas instalacións en Goente pódense atopar varios tipos de meles. Todos deliciosos.

"Os típicos son os meles multiflorais, que teñen algo de silva ou eucalipto –os que son máis claros– e breixo e castiñeiro –os máis escuros–, pero tamén hai monoflorais nos que prevalece un dos catro", indica o responsable da Casa do Mel, confirmando que este saboroso produto ten cada vez máis saída.

"Xa hai anos que se nota que máis xente substitúe o azucre polo mel", di, precisando que son poucos os que só o empregan "para os catarros". "Consúmese cada vez máis a diario e ten un alto valor gastronómico", engade Manuel, destacando que as feiras son un bo escaparate para poñer en valor o produto e os produtores.

Citas gastronómicas

Con ese obxectivo nacía hai máis dunha década a Feira do Mel e do Queixo de Goente, que organiza esta entidade coa colaboración do Concello pontés, e que celebrou o pasado mes de outubro a súa duodécima edición.

Na programación inclúense charlas sobre apicultura, catas de meles con premio, pero tamén venda de produtos e demostracións culinarias nas que o doce manxar ten un papel protagonista.

"As feiras non só son importantes polas vendas que se fan directamente alí, senón tamén polas relacións que se crean cos clientes e que habitualmente se manteñen no tempo", explica Ferreira.

A entidade que preside tamén ten un peso importante no municipio chairego de Muras, onde ademais de impartir cursos no apiario didáctico que se instalou na aldea etnográfica de Carelle Grande, tamén colabora dende hai sete anos co Concello na organización da Feira do Mel de Montaña, que se celebra na parroquia do Viveiró.

A través desta cita gastronómica, o goberno murés busca darlle un pulo importante a unha actividade económica de longa tradición no municipio, e que cada vez está gañando máis peso coa proliferación de moitos apicultores novos que ven nesta práctica un posible complemento económico ou medio de vida.

Isto tamén ocorre noutros municipios da volta. É o caso da capital chairega, onde un grupo de apicultores das parroquias de Lanzós, San Simón da Costa e Vilapedre, e da veciña xermadesa de Lousada, decidiron en 2018 unirse para crear a asociación Serra da Carba.

"Cando eu empecei hai doce anos a vender era o único, agora hai catro ou cinco máis na parroquia", conta Iván Díaz, o presidente dunha entidade con 35 socios que dá a coñecer o mundo das abellas, promovendo diferentes charlas e actividades, ademais de importantes campañas de trampeo contra a vespa velutina, que é a gran inimiga das abellas. Pero non a única.

"O clima tamén está condicionando moito as colleitas nos últimos anos. O cambio climático, con grandes oscilacións de temperatura, chuvias concentradas en períodos curtos e mesmo os fortes ventos secan as flores e as plantas e as abellas quedan sen néctar", di, asegurando que teñen que darlles alimento para que poidan sobrevivir.

El é un dos que máis colmeas ten na zona de Vilalba, 145, das que nun ano bo sacaría ao redor de 2.000 quilos de mel. "Estes últimos tres anos a colleita foi escasa, duns 1.000 e pouco, e houbo socios que recollían ao redor de 700 quilos e non colleron nada", asegura Iván, que ten á venda o seu doce manxar nun posto no mercado de abastos de Vilalba, no que tamén achega excedentes da horta nunha iniciativa conxunta con outros produtores.

O mel ten boa saída, como el mesmo recoñece, especialmente "o que é local". "A xente cada vez valora máis o consumo do de aquí, en contra do que se vende nos supermercados que no ten nada que ver", conclúe Díaz.

Produtores

Pero se hai que falar de produción a gran escala, hai que trasladarse a Guitiriz, onde o matrimonio formado por Pilar Veres e Francisco López transformou a súa afección nun medio de vida.

Contan con máis dun milleiro de colmeas repartidas por distintas parroquias de Guitiriz, Friol ou Aranga e o seu mel Modia está integrado no Consello Regulador Mel de Galicia.

"Temos rexistro sanitario. Vendemos en establecementos de proximidade pero tamén fóra, en Bilbao ou Madrid, en tendas de produtos galegos", contan estes apicultores, que tamén destinan parte do excedente á cooperativa de Arzúa da que forman parte, e distribúen a granel a maioristas da zona de Cataluña ou Salamanca, demostrando que o mel chairego é delicioso aquí e tamén fóra. E que siga adozando moitos padais!

Produtos

O mel emprégase dende hai miles de anos en todo o mundo como adozante, alimento ou medicamento. Pero da colmea tamén saen outros produtos que son consumidos cada vez en maior cantidade.



Pole

O pole é un deles. "Bótano na auga, no zume, no leite ou no iogur", explica Manuel Ferreira, da Casa do Mel, indicando que no seu caso o comercializan deshidratado, pero tamén se pode vender conxelado.



Xelea e própole

A xelea real, unha sustancia segregada polas glándulas hipofarínxeas das obreiras, e a própole, unha mestura resinosa usada como antiséptico, desinfectante ou antibiótico natural, son outros dos produtos que se poden extraer tamén das abellas. Nas Pontes o que se vende é de fóra, non é dos apicultores locais.



Cera

A cera tamén se recicla. Coa boa fanse láminas, xabóns ou cremas e a mala é empregada para elaborar candeas, un dos obradoiros estrela que organiza o museo da Casa do Mel cos máis pequenos, para introducilos no mundo da apicultura.



Apieume

E nese empeño por implicar os máis novos, tamén se creou en 2022 a asociación Apieume, Soños do Panal. Rapaces de entre seis e 14 anos lideran un proxecto con reunións mensuais e varias colmeas.